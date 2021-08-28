ماكرون من بغداد: نحن هنا من أجل العراق وأمنه وسيادته

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مشروع عقد اجتماع للدول المجاورة بالعراق وخصوصا الدول التي لكم بها علاقة وثيقة؛ هو مشروع أساسي كنتم حريصون عليه منذ البداية، وهذا أمر واقع، وفي حد ذاته هذا نبأ جيد جدا ونصر للشعب العراقي والرئيس العراقي، موضحا أن الاجتماع اليوم دليل على أن الجهود المبذولة قد تجعل المستحيل ممكنا.

ووجه الرئيس الفرنسي خلال حديثه بمؤتمر بغداد للحوار والشراكة، التحية لرؤساء الدول ممن تحملوا المشقة عناء السفر للقدوم إلى بغداد، وكذلك الوزراء والأمناء العاملين بالمنظمات الدولية والإقليمية، فهم يثبتون ولاءهم في ظروف صعبة نعرفها جيدا جدا في الوقت الحالي، ونظرا للظروف السياسية الجديدة فإن مؤتمر اليوم يكتسب أهمية خاصة، وهذا المؤتمر يبين أن إرادة التعاون وبناء الشراكات بما في ذلك سوء الفهم والخلافات وهذا يبقى أهم شيء من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة الأساسية من العالم، ونحن هنا قبل كل شيء من أجل العراق وأمنه وسيادته وتنميته ورخاء الشعب العراقي.