متخصص في الشؤون العربية يكشف أهمية مؤتمر بغداد للحوار والشراكة

قال الدكتور حامد فارس، المتخصص في الشؤون العربية، إنّ مؤتمر بغداد للحوار والشراكة يعد قمة مهمة تعقد في ظروف استثنائية ودقيقة في ظل رغبة من العراق في استعادة دورها الريادي المهم في المنطقة وتحقيق الاستقرار العربي والدولي، وتظهر أهمية مؤتمر بغداد للحوار والشراكة من حجم المشاركة المتمثلة في 9 رؤساء وقادة دول.

مؤتمر بغداد للشراكة والتنمية يعتبر نقلة نوعية في السياسة الخارجية للعراق

وأضاف «فارس»، خلال اتصال هاتفي خلال تغطية خاصة لفضائية EXTRA NEWS، أن مؤتمر بغداد للشراكة والتنمية يعد نقلة نوعية في السياسة الخارجية لـ العراق في ظل التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي له في ظل حالة من عدم الاستقرار النسبي نتيجة الإرهاب الذي يمثل عنصرا رئيسيا في حالة عدم الاستقرار، ولذلك لابد أن يكون في هذا المؤتمر دعم أمني كبير للعراق سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

وأشار إلى أن العراق لابد أن يستغل علاقاته المثمرة الخارجية للبحث عن نقاط التقاء بين الفرقاء في العالم والمنطقة، خاصة أن الموقع الجغرافي للعراق يجعله محط اهتمام دولي في ظل رغبة من تخفيف الأزمات وحدة التوتر بين الدول.

العلاقات المصرية العراقية تتجه بخطوات ثابتة وراسخة إلى مستويات غير مسبوقة

ولفت إلى أن العلاقات المصرية العراقية تتجه بخطوات ثابتة وراسخة إلى مستويات غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في 2014، فنجد هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة لتعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة والمستويات.

وأوضح أن الرئيس السيسي تلقى منذ أيام اتصالا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وكانت قبلها مباشرة زيارة مهمة وتاريخية قام بها الرئيس السيسي للعراق في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عام، ما يؤكد انعكاس قوة العلاقات بين البلدين ووحدة المصير والتحديات المشتركة بين الدولتين.