ماكرون: مدينون اليوم للشعب العراقي بالعودة للاستقرار

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الشعب العراقي عانى الكثير بسبب الحروب والأزمات والتقلبات التاريخية التي شهدتها، متابعا «وجميعنا مدينون اليوم للشعب العراقي أن يعود ويتوجه نحو الاستقرار والتنمية والهدف الأول من هذا المؤتمر هو مواكبة العراق على هذا الدرب.. أولا عن طريق إعادة التأكيد على عزمنا على مكافحة الإرهاب ومن أجل أمن بلادكم ولهذا السبب تبقى فرنسا ملتزمة بالكامل ميدانيا إلى جانب القوات العراقية بمهمتها القتالية وكذلك في التدريب على مواجهة الإرهاب».

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال حديثه بمؤتمر بغداد للحوار، موجها حديثه للجانب العراقي، أن «الإرهاب هي الحرب التي يخوضها العالم منذ سنوات في إطار التحالف الدولي بجانب حكومتكم وققواتكم المسلحة، فرنسا ستبقى ملتزمة بجانبكم لمكافحة الإرهاب، ومكافحة الإرهاب يعني عودة الاستقرار الكامل للمناطق التي جرى استعادتها من داعش، وخصوصا سنجار المنطقة التي عانت كثيرا، فهناك 200 ألف من النازحين».

وتابع «نأسف للوضع الحالي للإيزيديين ونأمل أن التعاون الذي يتلبور حول هذا المؤتمر يحسن الأوضاع ميدانيا، ولا أنسى المقاتلون العراقيين والعراقيات الذين حاربوا داعش بشجاعة كبيرة ».