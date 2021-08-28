الرمال السوداء.. بوابة مصر لمصاف الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى

تولي مصر هذه الفترة اهتماما كبيرا باستخراج المعادن المختلفة من الرمال السوداء بكفر الشيخ و8 مناطق أخرى، حيث تدخل المعادن المستخرجة في نحو 42 صناعة مختلفة، منها الصناعات الثقيلة كهياكل الطائرات والصواريخ والغواصات، وكذلك الصناعات الأخرى مثل السيراميك والزجاج والبلاستك والورق والحديد والصلب، إضافة إلى الصناعات الإلكترونيه الدقيقة والمحمول واللاب توب وشاشات التليفزيون وفلاتر المياه وأسياخ اللحام والمعدات وغيرها، لتدخل مصر عصر الطاقة النووية للأغراض السلمية من خلال معادن الرمال السوداء.

الرمال السوداء تنتج 300 ألف طن سنويا من ركاز المعادن في كفر الشيخ

وفقا للشركة المصرية للرمال السوداء، والتي تأسست عام 2014، فإن إجمالي الاحتياطي الجيولوجي لرواسب الرمال السوداء المصرية يقدر بنحو 238.5 مليون طن من الرمال الجافة في منطقة البرلس فقط، بطول نحو 18 كيلو مترا مربعا، وتكفي لتشغيل مصنع لاستخراج المعادن الاقتصادية لمدة 20 عامًا، بطاقة إنتاجية من ركاز المعادن مقدارها 300 ألف طن سنوياً، في منطقة كفر الشيخ وحدها، وهو ما شجع الدولة لإنشاء مصنعين للرمال السوداء في المنطقة، أحدهما لفصل المعادن والآخر لتركيزها وكلاهما بمنطقة البرلس التي تتركز فيها الرمال السوداء بشكل كبير.

الرمال السوداء.. تدريب العمالة المصرية لتشغيل الكراكة الهولندية « تحيا مصر»

واستقبل مسؤولو مصنعي الرمال السوداء في كفر الشيخ وفدا هولنديا لتدريب العمالة المصرية على تشغيل الكراكة الهولندية «تحيا مصر»، والتي وصلت لميناء البرلس بداية أغسطس، وجرى تفكيكها ونقلها لمكان عملها وإعادة تجميعها مرة أخرى لبدء تكريك الرمال السوداء بكفر الشيخ.

كما سيُجرى تشغيل الكراكة تجريبيا بداية من الأسبوع الجاري، لتبدأ أعمال فصل المعادن الاقتصادية الثقيلة من الرمال بمصنع الفصل بمنطقة الشهابية، حيث أنها أول كراكة عائمة في العالم يتم استخدامها في مصر، وتعمل بالطاقة الكهربائية، وهي كراكة متحركة ستبدأ بالتنجيم وفصل المعادن من الرمال السوداء، وسعرها نحو 13 مليون دولار، وتزن 550 طنًا.

مراحل استخراج المعادن من الرمال السوداء بكفر الشيخ

ويُنفذ مشروع الرمال السوداء على ثلاث مراحل، هي مرحلة استخلاص المعادن الثقيلة من الرمال السوداء، ثم فصلها كل على حدة عن طريق عمليات صناعية طبيعية، ومرحلة القيمة المضافة، والتي تعني خلق قيمة مضافة للمعادن المنتج، بحيث لا يتم بيعها على الصورة الخام المنتجة بها بل فى صورة مصنعة.

42 كنزاً مدفونا بالرمال السوداء في كفر الشيخ

الرمال السوداء تعد كنز مصر الذي ظل مدفونا لسنوات، إلى أن جرى إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء، وبدء العمل في منطقة البرلس بكفر الشيخ و9 مناطق آخرى، حيث يتم التنقيب عن 42 كنزا مدفونا داخل الرمال السوداء، تقوم عليها صناعات كبيرة مثل هياكل الطائرات والصواريخ والحديد والصلب والصناعات الإليكترونية والغواصات وغيرها.

الرمال السوداء تنقل مصر إلى مصاف الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى

الرمال السوداء ستنقل مصر إلى مصاف الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى، حيث تساهم المعادن المستخلصة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، فضلًا عن المساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسبة البطالة، من خلال تنفيذ مشاريع تعدينية جديدة وما تتطلبه من أيدي عاملة كثيفة.

ويوفر مصنعا الرمال السوداء بالبرلس نحو 15 ألف فرصة عمل، منها 10 آلاف فرصة مباشرة، و5 آلاف فرصة غير مباشرة، كما تغطي احتياجات السوق المحلي من المعادن.

الرمال السوداء تتعاقد مع 3 شركات أجنبية للتعدين والتوريد

وتعاقدت الشركة المصرية للرمال السوداء مع 3 شركات أجنبية، منها شركتان صينيتان وأخرى أسترالية، حيث جرى التعاقد مع شركة مينرال تكنولوجي الأسترالية، وتوقيع عقد توريد وتركيب وتشغيل معدات مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس مع شركة مينرال تكنولوجي الأسترالية في مايو 2018، وجرى الانتهاء من أعمال الأسوار والبوابات والأبراج والطرق الخارجية بنسبة %100.

كما تم الانتهاء من إجراءات التعاقدات وجارى الانتهاء من تنفيذ البنية الإساسية، من كهرباء وغاز طبيعي ومياه شرب ومياه عكرة وتليفونات وإنترنت، وتوقيع عقد توريد وتركيب وتشغيل معدات مشروع استخلاص المعادن الإقتصادية من الرمال السوداء ببركة غليون مع شركة «فيوجن» الصينية للتعدين، فضلًا عن الانتهاء من أعمال الأسوار والبوابات والأبراج والطرق الخارجية والبنية التحتية، والانتهاء من تركيب الوحدة الأولى للتنجيم وتشتمل على كراكه عليها 36 وحدة فصل حلزونى وتم الانتهاء من 70% من أعمال التركيب والتشغيل.

كما جرى التعاقد مع شركة «نيو بريدج» الصينية للتعدين ولتوريد وتركيب وتشغيل معدات مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء برشيد، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء مصنع فصل المعادن برشيد بالتعاون مع الشركة، وتشمل 3 وحدات استخلاص المعادن من الرمال السوداء بالإضافة إلى وحدتي فصل مغناطيسي بطاقة إنتاجية 21 ألف طن سنوياً.