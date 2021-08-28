ضبط قضايا بالملايين.. تعرف على جهود «الداخلية» في أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

ويأتي ذلك أيضًا استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهدف الأجهزة الأمنية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات (دمياط - بورسعيد - الدقهلية)»، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها «55» متهمًا، وبحوزتهم «21 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 27 قطعة سلاح أبيض».

كما تم ضبط «29» قضية اتجار بالمواد المخدرة، و«351» قضية متنوعة، وتنفيذ «4716» حكمًا قضائيًا متنوعًا.

في مجال استهداف العناصر الإجرامية

أسفرت الجهود عن ضبط «412» عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – الأقصر – قنا – المنوفية – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد - أسوان» وبحوزتهم «235 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة».

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط «883» قطعة سلاح ناري أبرزها «1 رشاش– 85 بندقية آلية – 137 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 42 مسدسا – 618 فردا محليا – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 95 خزينة – 1582 قطعة سلاح أبيض».

في مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط «3» ورش، ضبط بداخلهما «3 مسدس– 1 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع».

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط «16» تشكيلا عصابيا، ضم «46» متهما، ارتكبوا «77» حادث سرقة متنوعة.

كشف غموض 63 حادثا متنوعا

كما تم كشف غموض «63» حادثا متنوعا، أبرزهم «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة» وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي «92» متهمًا.

في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ «455250» حكما قضائيا بإجمالى «38385» متهما.

في مجال الأمن الاقتصادى

القضايا التموينية: ضبط «9353 قضية تموينية متنوعة.

قضايا التيار الكهربائي: ضبط «79293» قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد «63٫004٫602» جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبي: ضبط «1776» قضية في مجال التهرب الضريبى:- «ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت «2٫053٫922٫107» جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها»، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة «3٫973٫902» جنيه.

في مجال قضايا الأموال العامة

- ضبط «20» قضية في مجال مكافحة جرائم « الاتجار في النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال- سوق مال– اختلاس المال العام– بطاقات ائتمان – احتيال مصرفي– استغلال نفوذ- غسل أموال – كسب غير مشروع»، بقيمة إجمالية بلغت «119٫088٫419 جنيه».

قضايا النقل والمواصلات

- ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمين، ارتكبا واقعة نشل.

- ضبط «1528» قضية متنوعة، أبرزها جرائم «سرقات عامة - أموال عامة - حيازة مواد مخدرة».

قضايا المصنفات

ضبط «190» قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

قضايا البيئة والمسطحات المائية

ضبط «362» قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا «صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة»، وكذا ضبط «1408» قضايا في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، «177» قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف «التعدى بالردم»، «82» قضية في مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، «516» قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين «766» لنش سياحى.

في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا

ضبط «6173» قضية تموينية متنوعة.

ضبط «1622» قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت «9673» أرجيلة.

غلق «5639» محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

ضبط «67438» شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد «67134» شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال «304» أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال مكافحة المخدرات

ضبط «1470» قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها «1598» متهما، بحوزتهم الآتى:-

- كمية من مخدر البانجو، وزنت «265٫990 كيلو جرام».

- كمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت «277٫61 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت «43٫676 كيلو جرام» .

- كمية من مخدر الإستروكس، وزنت «16٫163 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الآيس، وزنت « 3٫53 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الفودو، وزنت «1٫70 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الأفيون، وزنت «117جراما».

- كمية من بذور القنب المخدر، وزنت «314 جراما».

- عدد «5050» قرصا مخدرا لعقار الكبتاجون .

- عدد «18٫863» قرصا مؤثرا.

- عدد «20٫363» قرص مخدر لعقار الترامادول.

- ضبط «11» مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان.

- ضبط قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة «8» ملايين جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بنحو «33٫000٫000 جنيه تقريبًا».

حملات أمنية على مخازن الخردة

أسفرت الجهود عن ضبط «10» قضايا بإجمالى «9» متهمين، بمضبوطات بلغت «885 كيلو جرام».

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط «219838» مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها «35415 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3932 موقف عشوائى».

في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع «269 سيارة – 61 دراجة نارية».

في مجال أمن الموانئ

ضبط «9» قضايا تهريب «بضائع – مستحضرات تجميل»، وكذا «69» قضية متنوعة من أبرزها «دخول دائرة جمركية - نصب».

في مجال الأمن السياحى

ضبط «280» قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها «حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية».

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.