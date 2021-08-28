تأهل 3 فرق من جامعة كفر الشيخ للمشاركة بالمسابقة العالمية للبرمجة

تشارك كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، في المسابقة العالمية للبرمجة لشباب الجامعات، للعام الرابع على التوالي "ICPC" بـ 17 فريق من طلاب الكلية الذين يتنافسون في الـproblem solving، في واحدة من أهم وأكبر المسابقات العالمية، والتي تقام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وبإشراف الدكتور أحمد العشري المدرس بقسم نظم المعلومات بالكلية.

"أبوسعدة" يشكر إدارة الجامعة لدعمها المستمر للأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، تأهل 3 فرق لتمثيل جامعة كفر الشيخ بالتصفيات المؤهلة للمنافسة على مستوي الشرق الأوسط والعرب وأفريقيا، موجها الشكر إلى إدارة الجامعة لدعمها المستمر للأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب المبتكرين والموهوبين.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن يكون تدشين الكليات مرتبط بخدمة سوق العمل، وأن يكون لدى الجامعات المصرية خريجين متميزين، تلبية لمطالب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف أن لدينا طلابا فائقين في كلية الحاسبات والمعلومات يكتسبون الخبرات بشكل مستمر ويقدمون أفكارا مبدعة للغاية، وذلك انطلاقا من إستراتيجية الجامعة في تطوير البحث العلمي، من خلال دعم التمييز والإبداع الطلابي وتحقيق الأهداف العلمية المنشودة، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة الطلاب.

إستراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ عن سعادته بأداء طلاب الحاسبات والمعلومات لتمثيل الجامعة، مؤكدًا أن إستراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين، وتشجيعهم في شتى المجالات، للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها، لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة، ويتم تقديم كل الدعم لهم، مشيدا بالتمثيل المشرف الذي أظهره طلاب الجامعة خلال المنافسات، مشيرًا إلى أنهم قادة المستقبل ولابد من تمثيل زملائهم بشكل مُشرف من أجل ظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة تُلبي احتياجات ومتطلبات طلاب الجامعة.