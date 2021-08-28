جامعة كفر الشيخ تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها  

تشارك جامعة كفرالشيخ في المؤتمر الدولي لـ«صون الطبيعة ومواردها - نحو تفعيل إستراتيجية 2030 وما بعدها»، وذلك بوفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومدير مكتب التايكو بالجامعة الدكتور إيناس جمعة بهجت، ومدير مكتب تسويق التكنولوجيا بالجامعة الدكتور عبد الله رضا رشوان، والطالبة بكلية التجارة ورئيس فريق مشروع «RNP» نسمة بسيوني صلاح.

ويعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 28 حتى 31 أغسطس الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسمين فؤاد وزير الدولة لشؤون البيئة، ووزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويهدف المؤتمر ليكون منصة دورية وعلمية لمناقشة المستجدات المحلية والعالمية فى مجال صون الطبيعة ومواردها، كما سيضم المؤتمر العديد من الجلسات ومنها جلسة حول التعاون بين الاكاديمية ومركز السينكرترون الاشعاعى الضوئي «SESAME»، كما سيتم خلال الجلسة الاعلان عن نداء أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع المركز حيث سيتم فتح باب التقديم الشهر المقبل.

في سياق آخر، نفذت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، برعاية الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدورة التدريبية على صناعة السجاد النصف آلي «هاند تافت» بالمصنع التعليمي بكلية التربية النوعية.

وقالت الدكتورة أماني شاكر أستاذ النسيج، ومقرر فرع المجلس وعميد كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، إن إقامة مصنع لهذه الصناعة الفريدة من نوعها من المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج إلى أموال كثيرة، مشيرة إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة.