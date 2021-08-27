«الروبوت زيكو وسيارة تعمل بالطاقة الشمسية».. ابتكارات جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة ستسقبل الدفعة الثالثة هذا العام، موضحا: «لدينا طلاب فائقين يكتسبون الخبرات بشكل مستمر ويقدمون روبوتوت وأفكارا مبدعة للغاية، طلاب كلية الحاسبات والمعلومات قدموا الروبوت زيكو الذى يمكنه تقديم خدمات في كافيهات، ولدينا مشروع تخرج في كلية الهندسة هذا العام على سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية».

التعليم العالي والبحث العلمي يشهد انطلاقة غير مسبوقة

وأضاف دسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولي، تقديم الإعلاميين، محمد الشاذلي، وبسنت الحسيني أن التعليم العالي والبحث العلمي شهد انطلاقة غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، مشيرًا إلى توجيه القيادة السياسية بأن يتم ربط تدشين الكليات بخدمة سوق العمل وأن يكون لدى الجامعات المصرية خريجين متميزين تلبية لمطالب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

سباقون في إنشاء كليات مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة

وتابع: «من هذا المنطلق، كانت جامعة كفر الشيخ سباقة في إنشاء مجموعة من الكليات التي تتيح وظائف للثورة الصناعية الرابعة واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة هي الأولى في مصر التي تبتكر روبوت في مصر، وتحديدا من كلية الهندسة، حيث جرى تصميم روبوت في العام الماضي لتقديم خدمات خاصة للطلاب وإرشادهم».

كفر الشيخ تنتج 40% من الأسماك

وأشار، إلى أن الجامعة دشنت كلية علوم الثروة السمكية والمصائد لدراسة احتياجات سوق العمل، حيث تنتج المحافظة أكثر من 40% من إنتاج الأسماك على مستوى الجمهورية وتسهم في إنتاج غذاء عالي القيمة بأسعار تنافسية لمحدودي الدخل، لذلك كان من الضروري أن تكون هناك كلية متخصصة تساعد في تنمية هذه الثروة وأن يكون يكون هناك متخصصين في مجال الاستزراع المائي.