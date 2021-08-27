سعفان يزور الأقصر في إطار جولاته ضمن مبادرة «مهارتك أساس مهنتك»

أجرى وزير القوى العاملة محمد سعفان، زيارة إلى الأقصر، في إطار جولاته المستمرة بالمحافظات، واستهدفت الزيارة دعم البرنامج التدريبي لشباب صعيد مصر، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتدريب الشباب والفتيات على مجال الفنادق، ضمن المبادرة الوطنية للنهوض بمهارات الشباب «مهارتك أساس مهنتك».

ونظم برافين أجراوال، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، حفل عشاء عمل على شرف وزير القوى العاملة وتم خلاله مناقشة التعاون المشترك مع البرنامج في العديد من الأنشطة التدريبية للشباب، حيث أوضح سعفان أن البرنامج التدريبي الحالي للشباب والفتيات أهم ما يميزه عن سابقه بالنسبة العالية لمشاركة الفتيات في التدريب، الأمر الذي يعتبر وسيلة جذب لغيرهم من أبناء محافظة الأقصر، خاصة بعد توفير فرص عمل لائقة لهم بعد انتهاء فترة التدريب في كل محافظات الصعيد.

سعفان: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي حاليا

وأكد الوزير، أن المرأة في عقل وقلب الدولة المصرية، تعيش عصرها الذهبي في الآونة الحالية، متمنيا أن تأخد الفرصة الكاملة في التدريب والتشغيل مساواة بالرجل في الفترات المقبلة، وإيجاد فرصة عمل مناسبة لها تنجح فيها بحيث تكون نموذجا للسيدات والفتيات للإقبال على تعلم تلك المهن تلقائيا.

كما أكد الوزير ضرورة توفير فرص عمل للأوائل الثلاثة المتميزين في كل برنامج تدريبي، بما يعتبر وسيلة جذب للشباب تلقائيا للتقدم للحصول على هذا التدريب لما له من مصداقية وجدية في أدائه، مشددا على أن الوزارة تتابع خريجي التدريب حتى يلتحق بعمل مناسب، ثم بعد الالتحاق بعمل لمعرفة مناسبة التدريب لما يقومون به من أعمال ضماناً لاستمرارية البرنامج التدريبي وإيجاد فرص عمل في أماكن متعددة ومختلفة.

وشدد الوزير على أنه لا بد من التركيز على قصص النجاح وإبرازها للشباب، لتكون وسائل جذب للمزيد من الشباب على التدريب، سواء من أجل الحصول على فرصة عمل أو عمل مشروع صغير خاص بهم أو بالتعاون مع زملائهم، منوها بأن الوزارة تخطط لعمل مشروعات صغيرة على سيارات متنقلة للشباب خريجي التدريب، في شكل مطعم متنقل بعد تنسيقها وتصميمها هندسيا من خلال إحدى الجهات المتخصصة تحت إشراف الوزارة، بحيث يكون لكل مشروع اسم محدد في كل المحافظات، وذلك بالتعاون مع المحافظات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها.

وقال إنه سيتم تطوير البرامج التدريبية المقدمة للشباب في خطوة لاحقة بما يتلاءم وظروف كل مرحلة وما تحتاج إليه، وكذلك إثراء المهارات الشخصية لمساعدتهم في العمل خارج مصر في المجتمعات الأجنبية وتعليم الشباب ثقافتها وأساليب معيشتها.

وشدد الوزير على ضرورة الفصل بين الإنتاج والبيع، في عمل المشروعات خاصة للشباب حديثي العهد بإقامة المشروعات، حتى لا يؤثر بالسلب على كمية الإنتاج إذا جمع بين العملين، بما يسمح بمشاركة شباب آخرين للتعاون معه كل في مجال عمله، ومن ثم يؤدي دوره بتدريب مجموعة أخرى من الشباب تزيد الإنتاج والدخل العائد وفرص العمل التي يتم توفيرها.

ولفت الوزير إلى ضرورة إدخال برامج ريادة الأعمال ضمن البرامج التدريبية الخاصة بمجال الفنادق وغيرها، وتوعية الشباب وتعريفهم بأهميتها وكيفية عمل المشروعات الجديدة، وإعداد دراسة جدوى لها، وحساب العائد والمردود، وعرض نماذج من أفكار مشروعات جديدة تنمي السوق المصرية.

وأشاد الوزير بتعاون البرنامج مع وزارة الزراعة فيما يتعلق بصغار المزارعين، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة لها دور مهم في هذا الشأن سوف تعمل على تعزيزه وتفعيله، خاصة وأن تلك الفئة هي نوع من أنواع العمالة غير المنتطمة، فضلا عن تفعيل دور الجمعيات الزراعية مرة أخرى سواء بعمل انتخابات بين أعضائها أو بغير ذلك بما يحسن من نوعية الخدمات التي تقدمها لهؤلاء العمال لتحسين مستوى معيشتهم، وكذلك تحديد أجور الفلاحين.

ونوه الوزير بأنه يمكن من خلال الجمعية الزراعية أن نقوم بعمل تأمين اجتماعي للمزارعين تساعد الجمعيات فيه، بما يشعر العامل بمزيد من الاطمئنان والأمان، كما توزعهم الجمعيات على أماكن العمل المختلفة، وتوحيد الرقعة الزراعية في الزراعة بما يوفر في التكلفة والزراعة والحصاد، وعدم إجهاد التربة.

وشكر الوزير، فريق عمل برنامج الأغذية العالمي، ومسؤولي فندق هيلتون الأقصر على الجهد المبذول في إنجاح البرامج التدريبية وعلى المستوى الموجود في التدريب، وعلى كل التسهيلات والدعم المقدم من قبلها، مؤكدا جاهزية الوزارة واستعدادها لمزيد من أوجه التعاون المشترك في أفكار عمل جديدة تعود بالنفع على الشباب والمجتمع المصري.

من جانبه، وجَّه مدير برنامج الأغذية العالمي بمصر، الشكر والتقدير للوزير والفريق عمل الوزارة على الجهد المبذول في نواحي العمل المشترك بين الطرفين، مشيدا بما حققه البرنامج التدريبي على الفندقة من نجاحات حتى الآن، خاصة بين الشباب والمرأة بشكل خاص، ونماذج التدريب المشرفة من السيدات والتي جمعت ما بين حياتها في أسرتها وبين ساعات التدريب التي تصل في مجملها إلى 6 أسابيع كاملة.

وأكد أجراوال استعداد البرنامج لمزيد من أوجه التعاون مع الوزارة وتقديم مزيد من الدعم لأعمالها، لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المجتمع ومواطنيه وذلك في إطار الثقة المتبادلة بين الطرفين ودعم الشركاء، مشيرا إلى التعاون مع الجانب المصري في الحرف اليدوية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأوضح مدير البرنامج، أنه تم عمل 3 دورات تدريبية حتى الآن تخرج منها ما يقرب من 60 متدرب من الشباب والفتيات، مؤكدا أن فندق هيلتون يوفر لهم مزيدا من فرص التدريب والتشغيل في إطار التعاون المشترك في البرنامج التدريبي، بما يعطي للبرنامج مزيد من الدعم الأمر الذي يعطي استمرارية واستدامة للعمل.

وأثنى أجراوال على اقتراحات الوزير الجديدة فيما يخص تطوير عملية التدريب وكيفية استثماره، مشيراً إلى أن القائمين على البرنامج يبذلون قصارى الجهد من أجل إنجاح العمل والشراكة، بالتركيز على نقاط محددة للعمل، والمضي في توازي وتنسيق مع أولويات الوزارة وخطط عملها لتحقيق النتائج المطلوبة.

تدريب 40 سيدة وفتاة لمدة أسبوعين في فندق بالأقصر

ونوه مدير البرنامج بأنه تم تدريب 40 سيدة وفتاة لمدة أسبوعين في الفندق، وحصلن على قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة لهن، حققت تلك التجربة نجاحا كبيرا من مختلف الجوانب، وذلك لاختلاف أهدافهن وسعيهن نحو النجاح بمختلف الطرق، كما تم تدريبهن على كيفية زيادة جودة المنتج الخاص بهم لتحقيق مزيد من الأرباح.

بمن جانبه رحب نائب مدير فندق هيلتون الأقصر بالوزير ومدير برنامج الأغذية العالمي بمصر، مشيدا بمستوى المتدربين وسرعة استجابتهن للمناهج للتدريب، موضحا أنه من يوم 5 سبتمبر المقبل سوف تبدأ الدورة الثانية للفندقة، ثم بعدها تدريب عملي لمدة أسبوعين في الفندق، يتم خلالها التدريب على كل ما يخص الخدمة الفندقية بكل أقسامها، كما يتم تدريبهم على كيفية إعداد سيرة ذاتية كاملة، وكيفية إجراء مقابلات العمل، بحيث يتم قبولهم في أي فرصة عمل تخص هذا المجال من بين المتقدمين غيرهم.