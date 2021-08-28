محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من الحديقة المركزية المجانية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء الحديقة المركزية المجانية على مساحة كيلو من ميدان الملك عبدالله "النسر" حتى موقف كفر الشيخ الجديد، بمساهمة مجتمعية من الشركة الوطنية "استادات"، بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة العاصمة.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الحديقة الجاري إنشائها، مجانية وعامة لكل أهالي المحافظة، على مساحة كيلومتر، وتضم مساحات خضراء، وأشجار، والرصف بالانترلوك، وألعاب أطفال على أحدث طراز، وبرجولات، ومقاعد ودورات مياه، وملعب خماسي، كما سيتم إنشاء منافذ متحركة لبيع المشروبات والمأكولات لإتاحة فرص عمل للشباب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالحديقة، ليتم افتتاحها قريبا، ليتردد عليها المواطنون، مؤكدا أن الحديقة ضمن الحدائق العامة المجانية التي تفتح أبوابها لكل المواطنين دون أن يتكلف المواطن أي مبالغ مالية، كما وجه بإقامة حدائق مجانية بالمدن على غرار الحدائق المجانية العامة المجاورة لديوان المحافظة، وغرب العاصمة المجاورة لشارع صبري القاضي، ليتم وضع ألعاب أطفال وبرجولات ومقاعد وإنارة الأشجار، على مستوى جميع المدن.

وقال محافظ كفر الشيخ، من حق المواطن أن توفر له الدولة مواقع للتنزه وممارسة الأنشطة المتعددة دون أن يكلف أي نفقات أو أعباء على الأسرة، وهذا ما انتهجته المحافظة في هذا الشأن بإنشاء حدائق عامة مجانية.