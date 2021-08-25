محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات «حياة كريمة» ويحاور الأهالي (صور)

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، جولة تفقدية لمشروعات حياة كريمة بالمحافظة، تضمنت 6 زيارات إلى مشروع تحسين خدمة مياه الشرب ببرج مغيزل، التابعة للوحدة المحلية للجزيرة الخضراء، والتي سيستفيد منها قرية برج مغيزل وتوابعها تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تفقد إحلال وتجديد مدرسة برج مغيزل الإعدادية القديمة، ومدرسة برج مغيزل الابتدائية القديمة، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

وشملت الجولة التفقدية، مشروع تحسين خدمة مياه الشرب بخان الجني بطول 35.11 كم وتوابعها الجهة، باشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع الصرف الصحي بخان الجني الجهة، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصحي بكفر الشيخ.

كما تمّ تفقد تطوير وتجهيز المركز التكنولوجي بمدينة مطوبس ، بإشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ضمن المراكز التكنولوجية الـ13،والتي تم الانتهاء منها وتشغيلها بمدن ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، فضلًا عن مشروع إنشاء المجمع الخدمي باليسرى التابعة للوحدة المحلية لقرية البصراط.

حوار مجتمعي بقرية اليسرى التابعة لقرية البصراط مع أهالي القرية

وجرى عقد حوار مجتمعي بقرية اليسرى التابعة لقرية البصراط مع أهالي القرية لشرح ما يتمّ من مشاريع داخل القرية وللاستماع إلى مطالبهم ولتلبية احتياجاتهم وأعلن محافظ كفر الشيخ، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقش المشروعات الخدمية التي ستقام على 28 قطعة من أراضي وزارة الزراعة التي خصصت للمحافظة.

وطالب محافظ كفر الشيخ، الشباب والمواطنين بالتوجه لمشروعك، للحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروع من المشاريع التي تدر عليه ربحاً، وتوجه مجموعة من الشباب لصندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،لإقامة مشروعات وسيجدون كل التسهيلات، وأنَّه يدعو كل المستثمرين وخاصة من أبناء المحافظة، لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بمطوبس وسيتم تقديم كافة التسهيلات لهم.

وأكّد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، «نرحب بكل الأفكار والآراء من أهالي مطوبس»، مطالباً كل الأهالي بإبداء الآراء في الأعمال التي تجرى للاستفادة منها، مشيراً إلى أنَّ كل الخدمات ستصل للمنازل، وستتمّ إقامة مجمعات خدمية شاملة كل الخدمات.

الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وحضر الجولة اللواء إسلام صلاح رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والمقدم أحمد شزوان بالرقابة الإدارية، وبحضور ماهيتاب مجدي، إسلام طه منسقي مؤسسة حياة كريمة بكفرالشيخ، محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، أحمد السماحي مقرر لجنة حياة كريمة، المهندس محمد سالم مندوب مجلس الوزراء، والتنفيذين برئاسة مجلس ومدينة مطوبس ورؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز مطوبس، حيث تتمّ تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.