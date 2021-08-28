بسمة بوسيل لـ«تامرحسنى»: كل سنة وانت طيب.. والمطرب: هرياني غُنا

تداول عدد من رواد «السوشيال ميديا»، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو ظهرت خلاله مصممة الأزياء والمغنية المغربية، بسمة بوسيل، برفقة زوجها الفنان تامر حسني، حيث فاجأت «بوسيل» زوجها بالاحتفال بعيد ميلاده الـ44، خلال تواجده على خشبة المسرح أثناء إحياء حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي.

بسمة بوسيل على المسرح: «كل سنة وانت طيب».. وتامر: هرياني غُنا

وصعدت بسمة بوسيل إلى خشبة المسرح، وقدمت مقطع غنائيًا لزوجها تامر حسني، من أغنيته «كل سنة وانت طيب»، ليرد عليها ضاحكًا: هرياني في البيت غُنا.

يشار إلى أنه سبق وظهرت بسمة بوسيل، في عدة حفلات وفعاليات لتكريم زوجها الفنان تامر حسني، منها مؤخرًا نشرها مقاطع فيديو عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» لابنتيهما «تاليا وأمايا» وهما يرقصان على نغمات تامر حسني في إحدى حفلاته بالمسرح الروماني بمارينا.

بسمة بوسيل تدعم تامر حسني بالظهور بصحبته في غالبية حفلاته

كما تداول روّاد السوشيال الميديا مقاطع لهما من حفلٍ أخر قبل شهر تقريباً، لافتتاح مطعم صديقهما، حيث غازل تامر حسني زوجته بأغنية «صعبة»، وأديا سويًا مقطع من أغنية «خليك فولاذي».

وظهرت بسمة بوسيل فى آواخر2019، في تكريم تامر حسني، باعتباره أكثر فنان مُلهم ومؤثر بالعالم وحصوله على جائزة جينيس ريكورد، حيث التقط لها المصورون عدة صور وهى تقوم بتصويره بنفسها أثناء تسلمه الجائزة.

ويتميز تامر حسني، بأنه أحد أكثر الفنانين المصريين حضوراً على المسرح، فضلًا عن تقديمه تجارب جديدة وجذابة وفريدة من نوعها، حيث يشعل حفلاته الغنائية ويجعل لها مناخاً مختلفاً، ويترك أثراً في أذهان الجمهور، ولكن دائماً ما يشعر جمهوره بطاقته الزائدة عندما تحضر زوجته بسمة بوسيل التي تتمتع ببصمة خاصة تعطيه حياة أكثر بهجة على المسرح.