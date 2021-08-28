موعد فتح الطيران بين مصر والكويت وسبب تأخره

يترقب المصريون، منذ أيام، تطبيق قرار مجلس الوزراء الكويتي بشأن موعد فتح الطيران بين مصر والكويت بشكل مباشر بعد قراره إعادة تشغيل الرحلات التجارية مع 6 دول جديدة كان هناك حظر عليها منها مصر، إلا أن القرار الذي تحدثت وسائل إعلام كويتية عن أنه كان متوقعا أن يُطبَّق الأحد الماضي لم يُطبَّق حتى الآن.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق على فتح الطيران التجاري المباشر مع مصر والهند وبنجلاديش ونيبال وباكستان وسريلانكا، وفق مجموعة من الإجراءات والشروط والتي يأتي في مقدمتها الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في الكويت.

مطالب الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بشأن حول فتح الطيران مع مصر

في هذا السياق، كشف مصدر مسؤول لصحيفة الأنباء الكويتية، مساء أمس، عن أسباب تأخر تطبيق قرار فتح الطيران بين مصر والكويت، قائلا إن «الإدارة العامة للطيران المدني لا تزال تنتظر موافقة مجلس الوزراء بشأن زيادة السعة التشغيلية لمطار الكويت الدولي حتى يتسنى لها البدء في تشغيل الرحلات التجارية من الـ 6 دول الجديدة التي وافق على تشغيلها مجلس الوزراء».

وأضاف المصدر أن «الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تنتظر حتى نهاية الأسبوع المقبل للبت في قرار التشغيل للوجهات الجديدة».

«الطيران المدني» الكويتي يطلب الانتظار بشأن فتح الطيران بين مصر والكويت

وقال مصدر مسؤول في شركة الخطوط الجوية الكويتية إن الشركة تقدمت بطلب تشغيل الرحلات إلى مصر إلا أن «الطيران المدني» طلبت الانتظار.

وأوضح المصدر أن الخطوط الجوية الكويتية تقدمت بطلب تشغيل رحلات مصر، لتمتع الشركة بسعة تشغيلية لم تستغلها بعد زيادة أعداد الركاب القادمين إلى البلاد لنحو 7500 راكب في اليوم، حيث إن الشركة لديها سعة تشغيلية يومية تقدر بنحو 2100 راكب في اليوم ولم تستغل منها سوى 90% فقط.