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حظك اليوم برج الثور الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:32 ص | الأحد 29 أغسطس 2021
برج الثور

برج الثور

يتميز رجل برج الثور بأنّه صاحب شخصية قوية، ولديه صبر طويل، ولا يسهل إحباطه أو إصابته باليأس، كما أنّه صبور يستطيع تحمل الانتظار في الكثير من الأشياء، فضلا عن أنّه طيب القلب، ويظهر ذلك في عطائه مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور 29-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم برج الثور 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ في منزل الحب يعملان لصالحك ويمدانك بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.

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