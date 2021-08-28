نقل 48 أسرة من منطقة «سن العجوز» إلى شقق بديلة بحدائق أكتوبر

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال تسكين 48 أسرة كدفعة أولى، من أهالي منطقة «سن العجوز»، غير الآمنه التابعة لحي الهرم، وذلك بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى ذي الطابع الحضاري الحديث في مدينة حدائق أكتوبر، للاطمئنان على توفير جميع الاحتياجات لتلك الأسر.

الانتهاء من كافة المناطق غير الآمنه وتوفير سكن حضاري لقاطنيها

وأكد محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء من كافة المناطق غير الآمنة، وتوفير سكن حضاري لقاطنيها، وفي ضوء ما انتهى إليه توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقة «سن العجوز»، وإدراجها ضمن المناطق غير الآمنة، التي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها، وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم، بناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

الوحدات السكنية مزودة بكافة الخدمات الأساسية

وأشار المحافظ إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى ذا الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر، الذي تم إقامته لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، محل اهتمام ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المشروع مقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنيه التحتية، لتسهيل سبل المعيشة لمواطني «سن العجوز»، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافه الوسائل المعيشية الأخرى.

خلق بيئة مناسبة للأجيال الجديدة

والتقى محافظ الجيزة مع عدد من الأسر التي انتقلت إلى الوحدات السكنية الجديدة، الذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير مساكن عصرية ومؤثثة على أعلى مستوى، الأمر الذي من شأنه أن يحسن من الظروف المعيشية التي كانوا فيها، ويسهم في خلق بيئة مناسبة للأجيال الجديدة، تعكس مدى اهتمام الدولة بمواطنيها، وحرصها على تغيير وجه الحياه لهم إلى الافضل.

وفي نهاية الجولة، أثنى المحافظ على التنسيق الجيد بين كافة الاجهزة المعنية، وفي مقدمتها قطاع أمن الجيزة، لما يبذلونه من جهد كبير في تأمين عملية نقل وتسكين تلك الأسر في سهولة ويسر، وكذا أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الجيزة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وتامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، وعدد من قيادات المحافظة.