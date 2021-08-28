منها تسيير قوافل لقرى «حياة كريمة».. جامعة جنوب الوادي تصدر 37 قراراً

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة ورئيس المجلس، على 37 قراراً، خلال جلسته لشهر أغسطس 2021.

وتنشر «الوطن» قرارات مجلس جامعة جنوب الوادي وهي كالآتي:

1- بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، وذلك للقضاء على أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال.

2- بروتوكول التعاون المشترك في مجال التدريب بين الجامعة والهيئة الوطنية للإعلام، ممثلة في معهد الإذاعة والتلفزيون.

3- مذكرة التفاهم بين الجامعة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.

4- مذكرة التفاهم بين قسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري بالجامعة وكلية الطب البيطري بجامعة كاجو شيما باليابان.

5- مذكرة التفاهم بين قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب بالجامعة ووحدة نظم المعلومات الجغرافيا بمحافظة قنا.

6- تسيير قوافل شاملة لقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال عام 2021.

7- منح اللقب العلمي للدكتور محيي عبد الله محمود هريدي لوظيفة أستاذ بكلية الطب البيطري.

8- التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري للدكتورة إيمان سيد محمد حسن.

9- منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتور محمد أحمد عبد اللاه قناوي، والدكتورة حنان عبد الفتاح محمد حسن بكلية العلوم.

10- التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتورة آيات أحمد رضوان تمراز بكلية العلوم، والدكتور محمد قرشي عباس دندراوي، والدكتورة شيماء عبد العظيم أبو الوفا بكلية الطب البيطري، والدكتور هاني فوزي عبد الغني خلاف بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، والدكتور محمود عربي عبد الخالق، والدكتور وليد محمد شاكر بهلول، والدكتورة نهي يحيى محمد أحمد بكلية طب الفم والأسنان.

11- وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 13 طالباً وطالبة، ودرجة الماجستير لعدد 20 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

12- منح طلاب كلية التجارة الناجحين دور يونيو 2021، برنامج الماجستير المهني في التجارة شعب (المحاسبة، اقتصاديات الصحة ، ادارة الاعمال)، وعددهم 44 طالباً وطالبة.

13- منح طلاب كلية التجارة الناجحين دور يونيو 2021 دبلوم الدراسات العليا شعب (دبلوم محاسبة ومراجعة، دبلوم ادارة المستشفيات) وعددهم 210 طلاب بنظام الساعات المعتمدة.

14- منح طلاب كلية التجارة الناجحين دور يونيو 2021 دبلوم الدراسات العليا شعبة محاسبة ومراجعة وعددهم 20 طالباً بنظام اللائحة القديمة.

15- منح طلاب كلية التجارة الناجحين بالسنة النهائية في دور يوليو 2021 درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية نظام التعليم المفتوح برنامج جامعة جنوب الوادي شعبتي (المحاسبة والحاسبات، تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات) فرع (قنا - الغردقة) وعددهم 23 طالباً.

16- منح طلاب كلية الحقوق الناجحين بالسنة النهائية في دور يوليو 2021 درجة الليسانس في الحقوق شعبة العلوم القانونية بنظام التعليم المفتوح وعددهم 12 طالباً وطالبة.

17- منح طلاب كلية التربية الرياضية الناجحين دور يوليو 2021، دبلوم المناهج وطرق التدريس شعبة المناهج وطرق التدريس وعددهم 6 طلاب.

18- منح طلاب كلية التربية الرياضية الناجحين دور يوليو 2021، دبلوم علوم الصحة الرياضية شعبة الاصابات الرياضية والتأهيل البدني وعددهم 49 طالباً.

19- منح طلاب كلية التربية الرياضية الناجحين دور يوليو 2021، دبلوم العلوم التربوية والنفسية الرياضية شعب (الاخصائي النفسي الرياضي - ذوي الاحتياجات الخاصة) وعددهم 31 طالباً.

20- منح طلاب كلية التربية الرياضية الناجحين دور يوليو 2021، دبلوم الإدارة الرياضية والترويح شعبة التسويق الرياضي وعددهم 3 طلاب.

21- منح طلاب كلية التربية الرياضية الناجحين دور يوليو 2021، دبلوم التدريب الرياضي وعلوم الحركة شعبة التدريب الرياضي وعلوم الحركة وعددهم 13 طالباً وطالبة.

22- منح طلاب كلية العلوم الناجحين بدبلوم الدراسات العليا دبلوم مهنية في الكيمياء الحيوية التحليلية (تحسينات) وعددهم 11 طالباً طبقًا للساعات المعتمدة.

23- منح طلاب كلية العلوم الناجحين بدبلوم الدراسات العليا دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية (تخلفات) وعددهم 22 طالباً.

24- منح طلاب كلية العلوم الناجحين دبلوم الدراسات العليا دبلوم مهنية في الكيمياء الحيوية التحليلية (تخلفات) دور مارس وعددهم 59 طالباً.

25- منح طلاب كلية الآداب الناجحين دور يوليو 2021، دبلوم الدراسات العليا شعبتي (دبلوم الإعلام "العلاقات العامة والإعلان"، دبلوم علم النفس الإكلينيكي) وعددهم 19 طالباً وطالبة.

26- منح طالب واحد بكلية الآثار دبلوم آثار مصرية دور يونيو 2021، بتقدير جيد.

27- منح طلاب كلية التربية بقنا الناجحين دور يونيو 2021، الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد شعب مختلفة وعددهم 749 طالباً وطالبة.

28- منح طلاب كلية التربية بقنا الناجحين دور يونيو 2021، الدبلوم العام في التربية نظام العامين الفرقة الثانية شعبتي (الشعبة العامة، اجتماع) وعددهم طالبان.

29- منح طلاب كلية التربية بقنا الناجحين دور يونيو 2021، الدبلوم الخاصة في التربية شعب مختلفة وعددهم 169 طالباً.

30- منح طلاب كلية التربية بقنا الناجحين دور يونيو 2021، الدبلوم المهنية في التربية شعب مختلفة وعددهم 438 طالباً وطالبة.

31- منح طلاب كلية التربية بالغردقة الناجحين دور يونيو 2021، الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد شعب مختلفة وعددهم 53 طالباً.

32- منح طلاب كلية التربية بالغردقة الناجحين دور يونيو 2021، الدبلوم العام في التربية نظام العامين الفرقة الثانية شعبتي (الشعبة العامة، رياضيات) وعددهم 3 طلاب.

33- منح طلاب كلية التربية بالغردقة الناجحين دور يونيو 2021، الدبلوم الخاصة في التربية شعب مختلفة وعددهم 38 طالباً.

34- منح طلاب كلية التربية بالغردقة الناجحين دور يونيو 2021، الدبلوم المهنية في التربية شعب مختلفة وعددهم 129 طالباً وطالبة.

35- منح طلاب المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2020، درجة دبلوم البرنامج التجسيرى، للحصول علي دبلوم المعهد الفني للتمريض (دور أول) وعددهم 20 طالباً وطالبة.

36- منح طلاب المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2020، درجة دبلوم المعهد الفني للتمريض وعددهم 4 طلاب.

37- منح طلاب المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2020، درجة دبلوم البرنامج التجسيرى للحصول علي دبلوم المعهد الفني للتمريض (دور ثان) وعددهم 10 طلاب.