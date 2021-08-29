96 عاما على ميلاد الإذاعي أحمد سعيد.. «إمبراطور صوت العرب»

96 عامًا تمر على ميلاد الإذاعي الكبير أحمد سعيد، باعتباره من مواليد 29 أغسطس عام 1925، والذي يعد من أشهر ملوك ميكروفون الإذاعة في القرن الماضي، حتى رحيله عن عمر ناهز 93 عامًا يوم 4 يونيه عام 2018.

سمير صبري عن الإذاعي أحمد سعيد: كلماته بمثابة صواريخ موجهة

«إمبراطور صوت العرب» بهذه الكلمات وصف الفنان والمحاور سمير صبري، الإذاعي أحمد سعيد، خلال مذكراته «حكايات العمر كله» باعتباره مؤسس إذاعة صوت العرب «كان لكلمات أحمد سعيد عبر الإذاعة التي ولدت على يديه، دوي كبير في جميع أنحاء العالم العربي من المحيط إلى الخليج، من خلال صواريخه الموجهة ضد الاستعمار وضد الكيان الصهيوني».

وأشار سمير صبري، إلى أن أحد برامج الإذاعي الكبير أحمد سعيد، والتي تحمل اسم «أكاذيب تكشفها الحقائق»، كان يهز وجدان المستمع في مصر والعالم العربي، وأصبح صوته هو لسان حال المواطن العربي في كفاحه من أجل الاستقلال والتحرر.

أحمد سعيد تولى رئاسة «صوت العرب» نحو 14 عامًا

وتولى الإذاعي أحمد سعيد، رئاسة «صوت العرب» لمدة تزيد عن 14 عامًا، منذ تأسيسها عام 1953 حتى استقالته منها بالتزامن مع حرب يونيه 1967، ويعد من رواد الإذاعة المصرية، ومن أشهر الأصوات الإذاعية في حقبتي الخمسينيات والستينيات، وهى الفترة التي صاحبت ثورة 25 يوليو 1952 وحتى فترة الستينيات التي شهدت عددًا من الحروب، ومن مؤلفاته كتابًا بعنوان «القومية العربية» بخلاف عمل مسرحي بعنوان «الشبعانين».

وأشار الفنان والإعلامي سمير صبري في مذكراته، إلى أن المذيع أحمد سعيد، أدخل كثيرًا من التجديدات على أساليب الكتابة الإذاعية، خاصة في البرامج السياسية وفي الخرائط البرامجية، وأساليب العمل الإذاعي، ويعد أول إعلامي عربي تتصدر صوره وتعليقاته الصحف العالمية ونشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية.