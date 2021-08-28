الوزير يكشف لـ«الوطن» تفاصيل 2500 وظيفة بالسكة الحديد للتعيين الفوري

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أن وظائف السكة الحديد تصل إلى 2500 وظيفة، للتعيين الفوري من خلال التقديم في مسابقة الوظائف، حيث سيتم تعيين 250 مهندسا من خريجي كليات الهندسة، و1500 فنيٍ للعمل بوظيفة مشرفي قطارات وصرافين تذاكر وعمال مزلقانات وأبراج إشارات من خريجي الدبلومات الفنية، علاوة على تعيين 750 من خريجي الكليات التكنولوجية بوظيفة سائقي قطارات، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق منذ ما يقرب من شهرين على تعيين 1000 مهندس و1500 فني، من خلال إجراء مسابقة علنية لاختيار العناصر الأفضل، لعودة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية.

وزير النقل: تعيين 250 مهندسا من خلال مسابقة السكة الحديد في جميع مناطق الهيئة

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وظائف السكة الحديد، ستكون على ثلاث مسابقات، المسابقة الأولى بدأت في 9 أغسطس الحالي، حيث يقوم المتسابقون بتقديم أوراقهم بها حاليا، ويتم غلق باب تلقي الأوراق يوم 8 سبتمبر المقبل، لخريجي كليات الهندسة تخصص ميكانيكا وإلكترونيات وكهرباء، حيث سيتم تعيين أفضل 250 متسابقا كمهندسين في جميع مناطق الهيئة، أما المسابقة الثانية، التي بدأت أيضا في 9 أغسطس الحالي، ويقوم المتسابقون بتقديم أوراقهم حاليا، حيث سيتم غلق باب تلقي أوراق المتسابقين يوم 8 سبتمبر المقبل، لخريجي الدبلومات الفنية، حيث سيتم تعيين 1500 فنيٍ كوظائف عمال مزلقانات وأبراج إشارات ومشرفي قطارات وصرافين تذاكر، أما المسابقة الثالثة، فسوف يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتعيين 750 مهندسا من خريجي الكليات التكنولوجية للعمل بوظيفة سائق قطار، منوها إلى أن هذه المسابقات هدفها الأساسي ضخ دماء جديدة في منظومة السكة الحديد.

وزير النقل: وظائف السكة الحديد هدفها الأساسي ضخ دماء جديدة

وأوضح وزير النقل، أن وظائف السكة الحديد، ستعمل على تعيين وجوه جديدة، للعمل على عودة الانضباط داخل جميع طوائف التشغيل والوظائف الحرجة، مؤكدا أن المسابقتين الأولى والثانية سينتهي موعد استقبال أوراق المرشحين لوظائفها يوم 8 سبتمبر المقبل، حيث سيتم عمل اختبارات لجميع المتقدمين للوظائف سواء المهندسين أو الفنيين، وعقب ذلك سيتم اختيار الأفضل من المرشحين، وسيتم تعيين 250 مهندسا، و1500 عامل فني.

وزير النقل: وظائف السكة الحديد الأولى والثانية ستنتهي 8 سبتمبر المقبل

وأضاف كامل الوزير، أن وظائف السكة الحديد، فيما يخص المسابقة الثالثة، التي سيتم طرحها عقب انتهاء المسابقتين الأولى والثانية، سيتم الإعلان عن 750 وظيفة للمهندسين خريجي الكليات التكنولوجية، للعمل بوظيفة سائق قطار، مؤكدا أن الجرارات الأمريكية والعربات الروسية تحتاج إلى سائقي قطارات من المهندسين خريجي الكليات التكنولوجية، للتعامل معها بشكل احترافي بعد تدريبهم، وذلك لتقليل حوادث القطارات.