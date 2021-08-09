بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بوظائف السكة الحديد 2021، والتي تتمثل في 250 وظيفة مهندس ثالث تخصصات «ميكانيكا - كهرباء - مدني»، و1500 فني تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات، إذ بدأ المهتمون في البحث عن خطوات التقديم في وظائف السكة الحديد 2021 للدبلومات والمهندسين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات التقديم في وظائف السكة الحديد 2021 للدبلومات والمهندسين والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم 8 سبتمبر المقبل لمدة ثلاثون يوما (ما عدا أيام الجمع) وذلك على النحو التالي:

خطوات التقديم في وظائف السكة الحديد 2021 للدبلومات والمهندسين

ويتمّ التقديم على الوظائف وفقًا للآتي:

أولًا: التقدم في وظائف السكة الحديد 2021 للمهندسين:

- بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة: يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات: (القاهرة - الجيزة - القليوبية) تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات والاتصالات الكهربية - مدني- حاسبات ونظم).

باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد/ فوق نفق شبرا - القاهرة).

- بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا: يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات: (الغربية - المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط) تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني).

باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.

- بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية - أن يكون من المقيمين في محافظات: (الإسكندرية - البحيرة - مطروح) تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني).

باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

- بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق: يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات: ( الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء) تخصصات (ميكانيكا - كهرباء -إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني).

باسم/ مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق.

- بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى: يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات: (أسيوط - سوهاج - قنا - المنيا - بني سويف - الفيوم - الوادي الجديد) تخصصات (ميكانيكا - كهرباء- إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني).

باسم/ مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الوسطى بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.

بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية أن يكون من المقيمين في محافظات (أسوان - الأقصر - البحر الأحمر) تخصصات (ميكانيكا -إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني).

باسم/ مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

يرفق في ملف مع الطلب سيرة ذاتية بها صور المستندات الآتية:

1. المؤهل الدراسي.

2. شهادة الميلاد بالكمبيوتر حديثة.

3. بطاقة الرقم القومي سارية.

4. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

5. شهادة عضوية نقابة المهندسين حديثة (عام 2021).

6. كأرنية نقابة المهندسين حديث (عام 2021).

7. 4 صور شخصية 4× 6.

8. صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد.

9. أصل الحوالة البريدية.

10. رقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق واتس آب.

ثانيًا: التقدم في وظائف السكة الحديد 2021 للدبلومات:

تقدم الطلبات وفقًا للتوزيع الجغرافي على النحو التالي:

- المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة والمقيمين في محافظات: (القاهرة - الجيزة - القليوبية)

باسم/ مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد /فوق نفق شبرا - القاهرة).

- المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا والمقيمين في محافظات (الغربية - المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط).

باسم/ مدير عام شئون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا .

- المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية والمقيمين في محافظات (الإسكندرية - البحيرة - مطروح).

باسم/ مدير عام شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

- المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق والمقيمين في محافظات (الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء).

باسم/ مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق .

- المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى والمقيمين في محافظات (أسيوط - سوهاج - المنيا - بني سويف - الفيوم - قنا - الوادي الجديد).

باسم/ مدير عام شئون العاملين بمنطقة الوسطى بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.

- المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية والمقيمين في محافظات (أسوان - الأقصر- البحر الأحمر).

باسم/ مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

ويتمّ التقديم بموجب طلب مرفقًا به صور المستندات الآتية:

1. المؤهل الدراسي.

2. شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة.

3. بطاقة الرقم القومي سارية.

4. أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

5. 4 صور شخصية 4× 6.

6. صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكك الحديد.

7. أصل الحوالة البريدية.

8. ملف ورق حجم كبير.

9. رقم التليفون الشخصي للمتقدم للتواصل على الواتس آب إلزامي.