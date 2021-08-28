«القصير» يسلم «بونات وقود» لسائقين بقنا ضمن «تحويل الكبود لميكروباص»

في ختام زيارته إلى محافظة قنا، سلم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، 12 «بون» لتموين سيارات الأجرة الجديدة بقيمة 1000 جنيه لكل سائق ممن قاموا بإحلال سياراتهم الكبود إلى ميكروباص، ضمن مبادرة إحلال وتجديد سيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات كبيرة من البنك الزراعي المصري.

12 «بون» لتموين سيارات الأجرة الجديدة بقيمة 1000 جنيه لكل سائق

وأوضح محافظ قنا أن المبادرة تهدف لتوفير وسيلة نقل آمنة وآدمية لأهالي المحافظة، وكذا إضفاء مظهر حضاري على وسائل المواصلات الداخلية، مشيرا إلى أنه تم تسليم 91 سائقا بونات مماثلة كمرحلة أولى من إجمالي 160 سائقا مستحقا، وذلك في شهر يوليو الماضي، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي في إطار المشروع القومي الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بهدف تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يتمثل في توفير وسيلة حضارية للمواطن المصري.

تسهيلات لملاك «الكبود» الراغبين في تحديث سياراتهم إلى ميكروباص

من جانبه، أكد علاء فاروق، أن البنك الزراعي المصري، يقدم العديد من التسهيلات لملاك السيارات الكبود الراغبين في تحديث سياراتهم إلى ميكروباص، داعيا إياهم إلى سرعة التوجه إلى فروع البنك المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة للاستفادة من تلك التسهيلات، مؤكدا أن الدولة عازمة على تطوير وسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام بزيارة لمحافظتي الأقصر وقنا، تفقد خلالها العديد من المشروعات الزراعية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.