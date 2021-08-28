سادت حالة من القلق بين المواطنين وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة حول خطورة تناول أدوية عقب تلقي لقاح كورونا، وانتشرت العديد من التساؤلات حول الأدوية الممنوع تناولها بعد تلقي لقاح كورونا، وحمل هذا السؤال داخل طياته العديد من التكهنات.

رئيس شعبة الأدوية: لا يوجد أي أدوية ممنوع تناولها عقب تلقي اللقاح

وأجاب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، على سؤال المواطنين عن "هل يوجد أدوية ممنوع تناولها بعد أخذ لقاح كورونا؟"، قائلًا إن جميع الأدوية متاحة أمام المواطنين دون القلق من أي تأثيرات، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي حالات تلقت اللقاح وثم تناولت أي عقار طبي آخر وكانت له آثار سلبية، مشددًا على ضرورة استياق المعلومات من مصادرها الصحيحة دون الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عوف لـ«الوطن»، أن اللقاحات آمنة ولا داع للقلق وتسير خطة وزارة الصحة والسكان وفق رؤية المحددة من قبل الدولة، وعن السؤال هل يوجد أدوية ممنوع تناولها بعد أخذ لقاح كورونا؟ أجاب «كلام فاضي»، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات عند تلقي لقاح كورونا تأخذ معه "الأسبرين" لتجنب الرشح خاصة عند الفئات العمرية الصغيرة.

عوف: ارتفاع عدد الاصابات بسبب متحور دلتا بلس

وأشار عوف، إلى أن البنج يقلل من معفول اللقاح ولا يؤثر على الحالة الصحية للشخص، مناشدا المواطنين بضرورة التسجيل وتلقي اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة والسكان، موضحًا أن الموجة الرابعة ووجود متحور دلتا بلس وأعراضه الخطيرة سوف تزيد من عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر الموقع الرسمي، عن خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا متاحة أمام المواطنين بمختلف الفئات العمرية وبصورة مجانية دون أي رسوم، لافتة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.