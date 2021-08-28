يترقب طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي علوم»، خلال الساعات القليلة المقبلة إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية العامة، عقب الانتهاء من التسجيل وكتابة الرغبات الخميس الماضي، وتزايد البحث من قبل الطلاب عبرمحرك «جوجل»، عن توقعات تنسيق كلية الطب البيطري 2021.

وترصد «الوطن» في السطور التالية كليات الطب البيطري المتاحة في الجامعات المصرية:

وعن توقعات تنسيق كلية الطب البيطري 2021، وفقًا لنتائج الثانوية العامة هذا العام تراجع نسب التنسيق فى كافة الكليات بما فيها كلية الطب البيطري، أن يصل الحد الأدنى بنسبة 88.7% مقارنة بالسنوات الأخيرة.

تعرف على قائمة كليات الطب البيطري في الجامعات الحكومية التي تم إدراجها العام الماضي في قائمة التنسيق:

- كلية طب بييطرى جامعة المنوفية.

- كلية طب بيطري جامعة المنصورة.

- كلية طب بيطري جامعة المنيا.

- كلية طب بيطري جامعة العريش.

- كلية طب بيطري جامعة كفر الشيخ.

- كلية طب بيطري جامعة بنى سويف.

- كلية طب بيطري جامعة جنوب الوادى.

- كلية طب بيطري جامعة الوادى الجديد.

- كلية طب بيطري جامعة اسوان.

- كلية طب بيطري جامعة سوهاج.

- كلية طب بيطري جامعة اسيوط.

- كلية طب بيطري جامعة دمنهور.

- كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية.

- كلية طب بيطري جامعة القاهرة.

- كلية طب بيطري جامعة بنها.

- كلية طب بيطري جامعة السادات.

- كلية طب بيطري جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

- كلية طب بيطري جامعة مطروح.

الطب البيطري متاح في المرحلة الثانية للتنسيق

ومن المتوقع نزول عدد من كليات الطب البيطري للمرحلة الثانية، وذلك بعد تدني نتائج الطلاب بالثانوية العامة 2021.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لشعبتى العلمية والأدبية، ظهر الأحد المقبل عقب المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي.