من «تيك توك» للجنايات.. القصة الكاملة لـ«كائن الهوهوز» وشريكها

في 26 من يوليو الماضي أعلنت أجهزة الأمن القبض على «ياسمين» الشهيرة بفتاة «كائن الهوهوز» على منصة تيك توك بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة من خلال الفيديوهات التي تنشرها من أجل تحقيق مكاسب مالية من عائد المشاهدات.

وخضعت المتهمة وعشيقها لتحقيقات النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة الخروج على قيم المجتمع وواجهتهما النيابة بأدلة الاتهام، وهي الفيديوهات الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، وظهر اليوم حددت جنايات الإسكندرية جلسة بعد غد الإثنين أولى جلسات محاكمة المتهمة وصديقها.

فتاة الهوهوز وفيديوهات تيك توك المخلة

واعترفت فتاة كائن الهوهوز، أمام النيابة العامة، بتفاصيل الجريمة طمعًا في تحقيق شهرة مثل «حنين ومودة» لجني الأرباح، وأنها كانت تستعين بصديقها لتصوير الفيديوهات معها وكانت تتحدث معه في تلك الفيديوهات بألفاظ تتضمَّن إيحاءات جنسية صريحة من أجل تحقيق نسب مشاهدة كبيرة، وأوضحت تحقيقات النيابة أن فتاة الهوهوز غير متزوجة بالشاب الذي كان يظهر معها في الفيديوهات وأنه عشيقها وتربطهما علاقة غير شرعية مرات متكررة وأنها كانت تقيم في شقة مع طفلتيها بعد طلاقها بقرابة 40 يومًا وكان عشيقها يتردد عليها في الشقة.

فتاة الهوهوز وعشيقها

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن فتاة «كائن الهوهوز» كانت تصوِّر الفيديوهات في غرفة أو في مطبخ الشقة، وكانت تحرص على عدم ظهور طفلتيها، وتتحدث عن زواجها بالشاب الذي كان يظهر معها بزعم أن ذلك سوف يمنعها من المساءلة القانونية، وأن جميع الفيديوهات التي نشرتها على منصة «تيك توك» كانت تتضمن إيماءات جنسية بل ألفاظا صريحة.

موجة غضب بمنصات التواصل الاجتماعي

فيديوهات فتاة «كائن الهوهوز» أحدثت موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، وطالب عدد كبير من رواد تلك المواقع بالقبض على المتهمة وتقديمها إلى النيابة العامة، وذلك تزامنًا مع تقديم عدد من البلاغات إلى مباحث الآداب ضدها، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات هي وعشيقها.

علاقة غير شرعية

تحريات المباحث أوضحت أن فتاة الهوهوز مُطلَّقة منذ 40 يومًا، وأنها كانت تقيم في شقة بمفردها مع طفلتيها، وتعرفت على شاب ونشأت بينهما علاقة صداقة، وسرعان ما أقامت معه علاقة غير شرعية وبدأت في تصوير فيديوهات مُخلَّة ونشرتها على منصة تيك توك من أجل تحقيق أرباح من وراء نسب المشاهدة، وبررت المتهمة أفعالها بأنها تود أن تكون مشهورة مثل مودة الأدهم وحنين حسام، اللتين تقضيان عقوبة السجن حاليا في عدد من الاتهامات المتعلقة بمقاطع فيديو ظهرتا فيها.