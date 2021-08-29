كلية الحقوق بالمنيا تفتح الدراسات العليا.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة المنيا، عن فتح باب التقديم بالدراسات العليات بكلية الحقوق، مرحلة دبلوم وتأهيلي دكتوراه للعام الجامعي 2021-2022.

وتشمل التخصصات التي يتم قبول التقديم لها بكلية الحقوق بجامعة المنيا، دبلومتي القانون العام والقانون الخاص، ومن شروط القبول أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس في القانون بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو مايعادلها، وذلك طبقا لنص المادة 31 من اللائحة الداخلية للكلية.

شروط القبول للحصول على الدكتوراه في القانون العام والخاص:

1- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس في القانون بتقدير جيد على الأقل طبقا للائحة الدراسات العليا بالكلية.

2- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد في درجة الماجستير لائحة الدراسات العليا بالكلية، أو حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا، بشرط أن تكون إحداهما في القانون العام أو الخاص، بالقرار الوزاري رقم 7 بتاريخ 3 يناير 2021 بتقدير جيد للدبلومتين معا.

3- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله أو ألغي قيده من الدراسات العليا بسبب رسوبه أو لأي سبب آخر.

الأوراق المطلوبة للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة المنيا

1- استمارة التقديم الإلكتروني علي موقع الجامعة.

2- أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

3-أصل شهادة الليسانس وصورة منها.

4-أصل الموقف من التجنيد وصورة منه.

5-أصل شهادة التقديرات للسنوات الدراسية الأربعة وصورة منها.

6- موافقة جهة العمل وصوره منها.

7-3 صور شخصية مطبوع عليها الاسم.

8-دوسية بلاستيك وفايل شفاف.

9-أصل شهادة الماجستير وصوره منها للدكتوراة.

10-صورة البطاقة الشخصية.

11-أصل شهادة التقديرات للدبلومتين للدكتوراه.

ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا على موقع الجامعة حتى يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل، كما يتم التقديم الورقي بعد التقديم الألكتروني مباشرة.