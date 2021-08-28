مجاهد يرفض تدخل المسابقات في أزمة شيكابالا

استقر أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الانفراد بإصدار العقوبات المنتظر إعلانها من اتحاد الكرة، ضد محمود «شيكابالا» نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما دخل الأخير في مشادة عنيفة، مع «رئيس الجبلاية»، أمس الجمعة، أثناء مراسم تسلم الفريق الأبيض لدرع بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ62.

وعلم « الوطن سبورت» من مصادر خاصة، أن أحمد مجاهد أبلغ لجنة المسابقات، وجميع لجان الاتحاد بعدم البت في أزمة، لا سيما أنه طرف فيها، وأنه أكثر شخص قادر على اتخاذ القرار المُناسب ضد شيكابالا، لأنه يعلم حجم تطاول اللاعب عليه.

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