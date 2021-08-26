أحداد يقود قائمة الزمالك ضد البنك الأهلي واستبعاد جنش وبن شرقي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق، التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادًا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

وتضم القائمة كلًا من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل- محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- حازم إمام- حمزة المثلوثي.

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