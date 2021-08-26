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أحداد يقود قائمة الزمالك ضد البنك الأهلي واستبعاد جنش وبن شرقي

كتب:

حسام عادل
11:44 م | الخميس 26 أغسطس 2021
الزمالك

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق، التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادًا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

وتضم القائمة كلًا من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل- محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- حازم إمام- حمزة المثلوثي.

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