أحداد يقود قائمة الزمالك ضد البنك الأهلي واستبعاد جنش وبن شرقي
كتب:
حسام عادل
11:44 م | الخميس 26 أغسطس 2021
الزمالك
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق، التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادًا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.
وتضم القائمة كلًا من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل- محمد عواد.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- حازم إمام- حمزة المثلوثي.
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