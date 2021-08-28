أستاذ أمراض صدرية: متحور «دلتا» يصيب صغار السن بأعراض شديدة

قال الدكتور محمود البتانوني، أستاذ أمراض الصدر، إن متحور «دلتا» الناجم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ينتشر بسرعة كبيرة للغاية، مشيرا إلى أن هذه السلالة وصلت مصر في يونيو الماضي، وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن ذلك بشكل رسمي.

وأوضح «البتنانوني»، أن سرعة انتشار هذا المتحور تظهر أكثر بين أفراد الأسرة الواحدة، وكذلك أصحاب الأعمار الصغيرة، لافتًا إلى وجود ارتباط ملحوظ بيت ارتفاع أعداد الإصابات في الوقت الحالي وبين سلالة «دلتا».

«البتانوني»: الإصابات والأعراض الشديدة بدأت تظهر على صغار السن

وأضاف «البتانوني»، خلال حواره في برنامج «من القاهرة»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن صغار السن بدأت تظهر عليهم الإصابات والأعراض الشديدة، «عشان كده لازم ناخد بالنا كويس أوي، مناعة الجموع تأتي من الالتهابات والعدوى والفاكسين، وبرضوا هذه المناعة لا يمكن الوصول لها بتطعيم 40% فقط من السكان، محتاجين تطعيم 60% أو أقل من ذلك بقليل».

أستاذ أمراض الصدر: سرعة انتشار «دلتا» عالية جدًا

وأشار أستاذ أمراض الصدر، إلى أن سرعة انتشار متحور «دلتا» عالية جدًا، فقد يؤدي إلى زيادة الإصابات بشكل شديد للغاية وبعد ذلك تهبط مرة واحدة، « الناس كانت موجودة في تجمعات ومصايف وبدأت تظهر بعض الشيء حالات متزايدة».

ونصح بعدم إعطاء المصل أو اللقاح لمن أصيب بكورونا ولم يمر على إصابته شهرين أو ثلاثة، «لو لسة واحد خارج من دور كورونا شديد، وعمل له التهاب شديد، يدي لنفسه فرصة 3 شهور».

متى يُمنع إعطاء اللقاح المضاد لكورونا؟

وأوضح أنه يجب منع إعطاء اللقاح للشخص إذا كانت هناك حالة من عدم اليقين حول إصابة الشخص بالفيروس من عدمه، «أخذ اللقاح أثناء تواجد الإصابة أمر خطير جدًا، وكمان اللي اتصاب بالفيروس وكانت حالته بسيطة إلى متوسطة يقعد شهر على ما ياخد اللقاح، وإذا كانت حالته شديدة أثناء الإصابة واستدعى دخوله المستشفيات ووضعه على جهات تنفس يقعد 3 شهور بعد التعافي قبل تلقي اللقاح».