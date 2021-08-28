خبير سياسي: مصر مؤثرة في الشرق الأوسط بدرجة كبيرة

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن ابتعاد عدد من الدول العربية عن العراق خلال الآونة الأخيرة أدى إلى وجود صراعات كبرى بين عددًا من القوى الإقليمية، خاصة تركيا وإيران فيها.

عزب العرب: حضور 6 دول عربية للقمة العراقية عكس أهمية كبرى

وأضاف «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن القمة العراقية الأخيرة وحضور 6 دول عربية لها يمثل في أساسهم ثلثي المكانة الكبرى للدول العربية مجتمعة، مما عكس أهمية كبرى بعدما غابت عددًا من تلك الدول عن التفاعلات الإقليمية فترة من الزمن.

عزب العرب: مصر كثيرًا ما أكدت على دعم العراق ووحدة وسلامة أراضيه

وأوضح أن هناك تحول تشهده العراق كدولة كانت ساحة للتأثير والتفاعل، إذ بدأ بأن يكون لها دور وثقل على الساحة العالمية، لافتًا إلى أن مصر كثيرًا ما أكدت على دعم العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وكذا تدعيم أمنه والحفاظ على عروبته، والتصدي لكافة المحاولات التي من شأنها التأثير على وحدة أراضيه وعروبته.

وأكد أن الدول العربية لديها الآن الإرادة والرغبة بأن يجرى تقرير مصير العراق والأقليم بالتعاون والتفاعل مع القوى الإقليمية، لاسيما وأن هناك نوايا وتوجهات أمريكية للانسحاب من الإقليم ككل، على نحو يعطي أهمية بأن يكون هناك تفهمات بين الدول العربية ذات المرتكزات الإقليمية، كما وتوجد عددًا من التحديات الكبيرة والملفات الضاغطة التي تتطلب بأن يكون هناك تفاوضات مشتركة بين دول الأقليم.

وتابع: «لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير مع أمير دولة قطر يشير إلى أن مصر لديها توجهات حاكمة للتصورات التي استطاعت اقناع الغير بها، لأن مصر لن تتنازل عن توجهاتها بسبب وجود اعتبارات مصلحة وقتية، وما يحكم صانع القرار في مصر أن لا يكون هناك مصلحة يجرى المساس بها، ومصر مؤثرة في إقليم الشرق الأوسط بدرجة كبيرة».