محمد رمضان: «لسه موصلتش لـ5% من طموحي»

أكد الفنان محمد رمضان، أنه لم يحقق طموحه حتى الآن، موضحًا: «لسه موصلتش لـ5% من طموحي»، وأشاد بدولة لبنان الشقيق، واصفًا الشعب اللبناني بأنه إيجابي وجميل ومحب للحياة وشجاعة، مضيفًا: «نستمد هذه الأشياء الرائع منه، ورغم الأزمات التي مر بها الشعب اللبناني بيعرف يتبسط ويكمل وينجح».

أصريت على زيارة لبنان رغم التحذيرات

وأضاف «رمضان» خلال حواره عبر قناة «الجديد» اللبنانية، أن البعض طلب منه عدم زيارة لبنان بسبب سوء الأوضاع لكنه تمسك بالفكرة: «أحد أفراد فريق عملي لبناني الجنسية وقلت له إنني سأسافر لحضور تكريم، قال لي بلاش مفيش بنزين، قلت له ده معناه إن الشوارع مش هتبقى مكتظة بالسيارات، قال لي مش هيبقى في نور، قلت له ما أجمل لبنان على ضوء الشموع».

اللي بيحب حد يبقى معاه في السراء والضراء

وتابع: «وطني هو الوطن العربي، ومصر بلدي، وأنا مصري عربي، وأنتمي للوطن العربي بشكل كبير، واللي بيحب حد بيبقى معاه في السراء والضراء، واللي بيحب حد لازم يبقى عنده مواقف ودلائل، ولكل جواد كبوة، وأي شعب يمر بأزمات ومواقف وحروب».

وفي وقت سابق، حرص محمد رمضان، على هامش زيارته إلى لبنان، على زيارة النصب التذكاري لضحايا مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس من العام المنقضي، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» مقطع فيديو ظهر فيه في وهو يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا المرفأ من الدفاع المدني.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو، مرتديًا الزي الخاص بالدفاع المدني اللبناني، رفقة نجله «علي» أمام النصب التذكاري.