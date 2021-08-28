محمد رمضان: الفن يحمل رسالة عظيمة لكن دوري الأول هو تسلية الناس

قال الفنان محمد رمضان، إن حصوله على لقب «سفير الشباب العربي»، أمر يسعده للغاية ويضيف الكثير إليه، موضحًا: «أنا أمثل الشباب في رحلة كفاحي ومشواري في الحياة، وفي كل برنامج تلفزيوني أظهر فيه، أصر على الحديث عن هذا الأمر، فأنا أصريت على بلوغ هدفي رغم الصعوبات، فبالإخلاص والتركيز والتخطيط الجيد يستطيع الشباب أن يحقق نجاحه المنتظر».

أقدر أنسي جمهوري همومه وديونه بمسلسلاتي

وأضاف رمضان، خلال حواره عبر قناة «الجديد» اللبنانية، أن الفن هو تسلية وإمتاع الناس: «الفن مُسكِّن الشعوب، وهذا دور الفن الأساسي، وعندما يحمل رسالة عظيمة فإنه أمر عظيم، لكنني غير مجبر عليه كفنان، دوري الأول هو تسلية الناس، وعندما يشاهد جمهوري مسلسلي أجعله قادرا على نسيان مشكلاته وهمومه وديونه وكل ما يجعله حزينا في الساعة التي يتابعني بها، أستطيع تسكين آلامه، وبأغنية رائعة أستطيع منحه طاقة إيجابية، فأنا أقول لهم أنت نمبر وأنت الملك وأنت أقوى كارت في مصر».

موصلتش لـ5% من طموحي

وتابع: «اخترت عدم السير على أقدام أي فنان حتى لا يشبه ما أقدمه ما يقدمه أي فنان، وفي لبنان استقبلت بشكل رائع وكأنني في مصر، وعموما أنا لم أصل لـ5% من النجاح الذي أتمنى الوصول إليه».

وفي وقت سابق، صرح الفنان اللبناني جهاد الأطرش، نقيب الفنانين المحترفين في لبنان، لـ«الوطن» بأن النقابة لم تكن متواجدة في الحفل الذي شهد تكريم محمد رمضان، ومنحه الدكتوراه الفخرية، ولقب «سفير الشباب العربي»، مؤكدًا «نقابتنا لم تكن موجودة»، بعدما أثار حصوله على لقب الدكتوراة الفخرية جدلا واسعا في الشارع المصري وعبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك».