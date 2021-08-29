حظك اليوم برج القوس الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يتحلى بنصيب كبير من الطيبة في قلبه، تغمر من يحيط به، ومن يقترب منه ويعرفه جيدا لا يغضب منه حتى مع أي تصرف، نظرًا لعلمه بأنّ الأمر ناتج عن العفوية التي يتمتع مولود هذا البرج.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج القوس.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.