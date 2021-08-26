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حظك اليوم برج القوس الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:01 ص | الخميس 26 أغسطس 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس لديه حس فكاهي يجعل المحيطين به يتقربون منه دائما، كما أنه يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالحماس الذي يدفعك لتخطو نحو الأمام بثقة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

 القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا متفهما وودودا ويعدك بأوقات عاطفية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر. 

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