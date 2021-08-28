رئيس التحرير

محمود مسلم

خبير لوائح: إيقاف 10 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في انتظار شيكابالا

كتب:

محمد الصايغ
10:35 م | السبت 28 أغسطس 2021
شيكابالا

شيكابالا

أكد محمد بيومي خبير اللوائح، أن محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيواجه عقوبات رادعة خلال الفترة المقبلة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى الإيقاف لمدة 10 مباريات وكذلك تغريمه ماديا.

وأضاف بيومي في تصريحاته لـ«الوطن سبورت»، أن شيكابالا أخطأ بالاعتداء اللفظي على أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري، خصوصًا وأنه رمز الكرة المصرية في الوقت الحالي.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ المزيد:

مجاهد يرفض تدخل المسابقات في أزمة شيكابالا

مجاهد يرفض الحلول الودية في أزمة شيكابالا

وائل القباني: شكرا لجمهور نادي الزمالك بعد الفوز بالدوري

اليوم.. المحكمة تفصل في طعن المعزول على حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مصلحة الضرائب تنظم ندوة توعوية لأعضاء نادي الزمالك