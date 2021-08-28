خبير لوائح: إيقاف 10 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في انتظار شيكابالا

أكد محمد بيومي خبير اللوائح، أن محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيواجه عقوبات رادعة خلال الفترة المقبلة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى الإيقاف لمدة 10 مباريات وكذلك تغريمه ماديا.

وأضاف بيومي في تصريحاته لـ«الوطن سبورت»، أن شيكابالا أخطأ بالاعتداء اللفظي على أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري، خصوصًا وأنه رمز الكرة المصرية في الوقت الحالي.

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