فيديو لعدم وجود أطباء بمستشفى أشمون يثير الجدل.. و«صحة المنوفية» تحقق

شهد مستشفى أشمون بمحافظة المنوفية واقعة مؤسفة، عندما استقبل مريضاً مصاباً بالتسمم، ولم يتواجد أي طبيب في قسم الاستقبال بالمستشفى، لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمريض، أو تحويله إلى المستشفي الجامعي بشبين الكوم، مما تسبب في حالة من الغضب بين الأهالي وأسرة المصاب بالتسمم.

ونشر «السيد الدماطي»، شقيق المريض المصاب بالتسمم، مقطع فيديو من داخل مستشفى أشمون، يظهر عدم تواجد أي طبيب في قسم الاستقبال بالمستشفى لعلاج شقيقه، أو تحويل الحالة إلى المستشفى الجامعي، لمحاولة إنقاذ حياته، مطالباً بالتحقيق مع إدارة المستشفي لعدم وجود طبيب ينقذ الحالة لأكثر من ساعة.

فيديو لعدم وجود أطباء بمستشفى أشمون

وقال شقيق المريض المصاب بالتسمم، في مقطع الفيديو المتداول، إن سيارة الإسعاف تقف أمام المستشفى لنقل المريض، دون تواجد أي طبيب للتدخل لإنقاذ المصاب أو تحويل الحالة، مطالباً محافظ المنوفية بالتدخل لمحاسبة كل من يثبت تقصيره في الواقعة، وتحويلهم للتحقيق.

ويظهر في مقطع الفيديو تواجد عدد من المرضى في المستشفى، دون تواجد أي من الأطباء، كما يتواجد عدد من أفراد طاقم التمريض بالمستشفى، دون محاولة مساعدة الحالة، كما يظهر الفيديو عدداً من مسؤولي الأمن يحاولون تهدئة شقيق المصاب، ولكنه كان يرد عليهم: «والله هفضحكم وهطلع بالفيديو على المحافظ».

رد صحة المنوفية على واقعة عدم وجود طبيب في استقبال مستشفى أشمون

من جانبه، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم تحويل الواقعة للتحقيق، وتكليف لجنة من الشؤون القانونية لمتابعة التحقيقات، مؤكداً أنه تم التحقق من أن الواقعة حدثت اليوم لمريض بالتسمم، مشيراً إلى أن المستشفى استقبل 3 حالات تسمم، قبل هذه الحالة، وجرى إسعافهم جميعاً، وتحويلهم إلى قسم السموم لمتابعة علاجهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المريض تم إجراء له غسيل معوي، وتم نقله إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي، مشدداً على أن واقعة التأخر في نقل المريض المصاب بالتسمم قيد التحقيقات من قبل الشؤون القانونية لمعرفة ملابساتها.