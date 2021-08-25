محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني2021، منذ قليل، بنسبة نجاح 91.10 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة و لغات وطلاب المنازل .

أعداد الطلاب الناجحين

وقال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 17 ألف و 616 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 16 ألف و 49 طالبا.

إعلان نتيجة الصم

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور أغسطس 2021 بنسبة نجاح 100% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين 5 طلاب، كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور أغسطس 2021 بنسبة نجاح 87.5 % وبلغ عدد المتقدمين 8 طلاب، كما تم اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2021، وبلغ عدد المتقدمين 1369 طالبا وعدد الحاضرين والناجحين 930 طالبا.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم ، كما حث أبنائه الطلاب على التفوق لكونه السبيل الوحيد للنهوض بالأمة .