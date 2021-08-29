أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-8-2021 في مصر

يبحث العديد من المواطنين خاصة ربات البيوت عن أسعار الدواجن بشكل يومي، نظرًا لأنّه أحد السلع والمنتجات الأساسية، والتي لا غنى عنها داخل البيت المصري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس الحالي، بالأسواق المصرية وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

استقر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، عند سعر تراوح ما بين 26 و28 جنيهًا، فيما استقر الدجاج البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك، وذلك وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الأحد، عند سعر 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض البلدي إلى نحو 50 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأحد، ما بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ووصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، أما السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل سعره إلى نحو 2.25 جنيه.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

بينما وصل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.