أسعار الدواجن اليوم الخميس 26-8-2021 في مصر

يحرص الكثيرون على متابعة أسعار الدواجن بشكل دائم ومستمر، إذ شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس استقرارا، لتستكمل بذلك موجة الاستقرار التي شهدتها على مدار الشهر الحالي، وتستعرض «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس، بالأسواق المصرية، كما ذكرها الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء شهدت استقرار في أسعارها في المزرعة، إذ تراوحت أسعارها بين 26 و28 جنيهًا، كما استقرت سعر الدواجن البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الخميس 40 جنيهًا للكرتونة، لتصل كرتونة البيض للمستهلك بسعر 45 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، كما سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في المزارع قيمة تتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر البط المسكوفي فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت الرومي الأبيض فرز أول ممتاز، نحو 65 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبلغ سعر الرومي الأبيض، نحو 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وبلغ سعر السمان في السوق المحلية نحو 9 جنيهات، كما بلغ سعر بيع السمان الحي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، فيما وصل السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل سعره إلى نحو 2.25 جنيه.