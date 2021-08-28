أسعار الدواجن اليوم السبت 28-8-2021 في مصر

قطاع كبير من المواطنين المهتمين بمتابعة أسعار الدواجن يوميا، يبحثون عن أسعارها لشرائها سواء لتناولها أو الاستثمار فيها، كونها أحد المنتجات والسلع التي لا غنى عنها داخل جميع البيوت.

وفي هذا للصدد، واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تستعرضها جريدة «الوطن»، تقدم للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم السبت الموافق 28 أغسطس، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن البيضاء

«سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 26 و28 جنيهًا، كما استقرت سعر الدواجن البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك»، وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن لـ «الوطن».

أسعار البط اليوم

بلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، اليوم السبت الموافق 28 أغسطس، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم السبت بين 7 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر البط المسكوفي فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت الرومي الأبيض فرز أول ممتاز، نحو 65 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر الرومي الأبيض، نحو 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، اليوم الجمعة نحو 130 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وصل سعر السمان في السوق المحلية نحو 9 جنيهات، كما سجل السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما بلغ سعر بيع السمان الحي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، نحو 5.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض

وأخيرا شهدت سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم السبت، حالة من الإستقرار حيث وصلت لـ 40 جنيهًا للكرتونة، لتصل كرتونة البيض للمستهلك بسعر 45 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، كما سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 50 جنيهًا.