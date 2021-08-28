رابط بوابة التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الدور الثاني

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 8 سبتمبر المقبل، لذا ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول رابط بوابة التعليم الفني للحصول على النتيجة فور الإعلان عنها.

وأشار الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس في جميع التخصصات «فندقي، تجاري، زراعي، صناعي»، وفق النظامين الخمس سنوات والثلاث.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط بوابة التعليم الفني لطلاب الدبلومات الفنية على النحو التالي:

رابط بوابة التعليم الفني

- ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الدور الثاني عبر رابط بوابة التعليم الفني من هنـــــــــــــا.

- بعد ذلك يتم إدخال رقم الجلوس والضغط على «عرض النتيجة».

ومن المقرر أيضًا وفقًا لوزارة التربية والتعليم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس ستعلن على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنـــــــا.

كما سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس في المدارس، وذلك عقب إعلانها رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، ويجب على جميع الطلاب ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة.

وكان قرابة 212 ألف طالب وطالبة في الدبلومات الفنية، قد أدوا امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت أواخر شهر يوليو الماضي، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي الحالي، موضحة أنّ إجمالي الطلاب الذين حضروا امتحان الدور الأول 776020 منهم 18110 نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وكان نائب وزير التربية والتعليم أشار في تصريحات سابقة، إلى أنّ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية الدور الثاني سارت بدون أي عوائق أو مشكلات، وأن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تابعت الامتحانات من اليوم الأول، ووصول ورق الأسئلة ولم تتلق أي شكاوى من اللجان الامتحانية.