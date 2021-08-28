أخر أخبار نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021: جارى الفحص

تعد أخبار نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، من بين الملفات العامة التى شهدتها وزارة التربية والتعليم، خلال الساعات الماضية لتكشف عن المحطة الأخيرة التي ينتظرها طلاب الصف الثالث الثانوي وهي إعلان نتيجة التظلمات، آملين أن يكون لهم نصيب وفير من الدرجات التي منعت عدداً منهم من التنسيق بالمرحلة الأولى للجامعات رغم انخفاض حدها الأدنى.

تعرف على أخر أخبار نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

ومن أخر أخبار نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، أنه جاري فحص جميع الطلبات التي تقدم بها الطلاب مجاناً من خلال رابط التظلمات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعادة فحص التظلمات يدوياً بجانب تسليم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته، مشددة على جميع الطلاب بضرورة متابعة مستجدات التظلمات من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 حتى يوم 13 سبتمبر المقبل

وأكدت الوزارة أن أخر أخبار نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، تمثلت في إعلانها رسمياً حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، مؤكدة أن إعادة الفحص تشمل التأكد من نسبة ورقة الإجابة للطالب والتأكد من رصد الدرجات وتجميعها كاملة، وأن التظلم لا ينقص تماماً من درجات الطالب.

أخر أخبار نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021: إقبال شديد من قبل الطلاب

وأضافت: أنه يتاح للطالب تقديم تظلم في جميع المواد الدراسية، وأن التظلمات مجانية لا تشمل تحصيل أي رسوم، مؤكدة أن هناك إقبال شديد من قبل طلاب الثانوية العامة على التظلمات، لتعتبر هي أخر أخبار نتيجة تظلمات الثانوية العامة، لافتة إلى أنه تم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021: يتم الاطلاع عليها من نفس رابط التقديم

وقال الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم إرسال نتيجة تظلمات الثانوية العامة للطالب من خلال نفس رابط التقديم، مؤكداً أنه في حالة حصول الطالب على درجات إضافية سيتم إضافتها لدرجته في الثانوية العامة وعلى أساسها يتم التقديم للكلية.