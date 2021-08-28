«التعليم» تعلن شروط الإعفاء من السن والمجموع للالتحاق بـ«أولى ثانوي»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشروط المتعلقة بالاستثناء من شرط السن أو المجموع أو كليمها للالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مشددة على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة استلام جميع الأوراق المطلوبة للتقديم من الطلاب كاملة.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه هناك مجموعة من المستندات المطلوبة لعرض الحالات المرضية على اللجنة الطبية المشكلة بالمديريات التعليمية، بشأن الطلاب المتقدمين للصف الأول الثاني للاستثناء من شرطي المجموع الكلى والسن.

وترصد «الوطن» في السطور التالية هذه المستندات:

- نموذج تقرير اللياقة الصحية الصادر عن اللجنة الطبية العامة المختصة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

- نموذج «رقم1» معتمدا ومختوما من الإدارة التعليمية، مرفقا به المستندات السابقة ومرفوعا من الإدارة التعليمية إلى الإدارة العامة للتعـليم الثانوي «شؤون الطلبة والامتحانات».

- نموذج رقم 3 قرار بعدم صلاحية الطالب لنوعيات التعليم الفني بعد تنسيقه بإحدى مدارسه.

- نموذج (4) شهادة من الإدارة التعليمية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية تفيد بأن الطالب يسمح مجموعه بالالتحاق بالتعليم الفني «صناعي أو زراعي أو تجاري» مع تدوين المجموع بالنموذج.

- أصول الفحوص والتحاليل الطبية التي أجريت حديثا للطالب لتأكيد التشخيص، والتي يجب أن تكون صادرة من مستشفى حكومي أو عام أو جامعي.

- أخر موعد لتلقي الطلبات من المديريات أو الإدارات التعليمية هو 15 أكتوبر 2021، ولن تقبل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ أو التي ينقصها مستندات أو تقدم عن طريق الأفراد إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- جميع أصول المستندات الطبية المقدمة إلى اللجنة الطبية بديران عام الوزارة لا ترد.

- صورة ضوئية من الوجهين لاسـتمارة النجاح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020/2021.

- صورة ضوئية لشهادة ميلاد الطالب.