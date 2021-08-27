نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 (التفاصيل الكاملة)

تنتهي غداً تظلمات الثانوية العامة 2021، والتي تمت إلكترونياً من خلال رابط خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيتم إعلان نتيجة التظلمات حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، مشددة على جميع الطلاب بضرورة التدقيق في كتابة البيانات بطريقة واضحة وسليمة.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تعلن إلكترونياً

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه هناك إقبال كبير للغاية من قبل جميع الطلاب على تظلمات الثانوية العامة: «اتعملت مجاني وكله حب يجرب»، مؤكداً أنه سيتم إعادة فحص الأورقا يدوياً وفي حالة حصول الطالب على درجة سيتم إضافتها على مجموعه وينسق بها على الكلية، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط التظلمات.

تظلمات الثانوية العامة 2021.. سيتم تسليم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم إعلان نتيجة التظلمات حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن إعادة فحص الأوراق لا تتدخل تماماً في عملية تقدير الدرجات التي حصل عليها الطالب لأنها شأن أكاديمي، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته للاطلاع عليها بنفسه.

تظلمات الثانوية العامة 2021.. مجاناً

وتابع وزير التربية والتعليم، أن التظلمات مجاناً لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة، موضحاً مراحل التظلم تتمثل في إعادة فحص أوراق الإجابات للتأكد من نسبتها للطلاب، ثم التأكد من تصحيح كل الأسئلة، أخيراً التأكد من الرصد الدقيق للدرجات التي حصل عليها الطالب، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

«شوقي»: يمكن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 في جميع المواد

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تلقت أكثر من 215 ألف تظلم من قبل الطلاب، في 94 ورقة امتحانية، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الرد على شكاوي الطلاب واستفساراتهم بشأن التظلمات بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يمكن للطالب تقديم تظلمات في جميع المواد الدراسية.