عقوبة المدرس الرافض للقاح كورونا

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات عن عقوبة المدرس أو المدرسة، ممن يرفضون الحصول على لقاح كورونا، موضحة أنه يمنع منعاً باتاً توقيع جميع المعلمين أو منتسبي العملية التعليمية من التوقيع في كشوفات الحضور والإنصراف قبل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وأوضحت المديريات، أنها كثفت من جهودها للانتهاء من تطعيم جميع المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

تعرف على عقوبة المدرس أو المدرسة الرافض الحصول على لقاح كورونا

وأضافت المديريات، أن عقوبة المدرس أو المدرسة الرافض الحصول على لقاح كورونا هي منعه من التوقيع في كشف الحضور والإنصراف، مشددة على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بتلقي المعلمين للقاح كورونا، مؤكدة أنه جاري الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال إعداد الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب.

عقوبة المدرس أو المدرسة الرافض الحصول على لقاح كورونا: المساءلة القانونية

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، أن المدرس أو المدرسة الرافض الحصول على لقاح كورونا سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، مؤكدة أنه تم إتاحة التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال فريق التطوير التكنولوجي أو فريق الإحصاء.

تعليمات مشددة بتنفيذ عقوبة المدرس أو المدرسة الرافض الحصول على لقاح كورونا

وأضافت المديرية، أنه تم تعميم جميع التعليمات الخاصة بعقوبة المدرس أو المدرسة الرافض الحصول على لقاح كورونا، على جميع الإدارات التعليمية مشددة بضرورة تنفيذها بدقة وعدم مخالفتها، موضحة أنها حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة مستجدات تطعيم المعلمين.

وفي سياق متصل، قال محمد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا، إن المديرية حريصة على تطبيق أي عقوبة المدرس أو المدرسة الرافض الحصول على لقاح كورونا وفقاً لما يتم إعلانه رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم والتي تمثلت في عدم التوقيع في كشوف الحضور والإنصراف.

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كثفت من جهودها للانتهاء من أعمال التطعيم قبل بداية العام الدراسي الجديد، موضحاً أنه تم تطعيم غالبية المعلمين التابعين للمديرية.