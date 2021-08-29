الأرصاد تحذر من طقس الأحد.. ارتفاع الحرارة على جميع الأنحاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، من حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على البلاد، حيث يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة علي الوجه البحري والقاهرة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 38 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد، وسرعان ما تعاود الحرارة انخفاضها الطفيف بداية من غد الاثنين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 36 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 38 26

دمنهور 36 26

بلطيم 33 25

مطروح 32 22

السلوم 32 24

سيوة 40 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 38 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 22

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 39 25

بني سويف 39 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 23

سوهاج 40 24

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 41 27

أبو رماد 41 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

- شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط حركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة وجنوب سيناء وحنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بنسبة الرطوبة أثناء الليل.