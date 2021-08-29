حالة الطقس اليوم الأحد 29-8-2021.. شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لشركة مصر للطيران، في بيان لها، عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 أغسطس الحالي، إذ يؤكد الخبراء أنّ البلاد تشهد حالة من ارتفاع درجات الحرارة، يتوقع أن تنخفض غدًا الإثنين.

حالة الطقس اليوم

ووفق بيان الهيئة يؤكد خبراء الأرصاد أنّ طقس اليوم الأحد يكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وتتكون في الصباح شبورة مائية خفيفة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكرت هيئة الأرصاد أنّ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون من معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.5 إلى 3.3 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 36 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 38 26

دمنهور 36 26

بلطيم 33 25

مطروح 32 22

السلوم 32 24

سيوة 40 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 38 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 22

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 39 25

بني سويف 39 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 23

سوهاج 40 24

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 41 27

أبو رماد 41 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27