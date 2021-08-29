الرئيس الأمريكي يشيد بمؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم، الحكومة العراقية على استضافة مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، مشيدا بدور القمة في تخفيف التوترات بين الدول المجاورة، مشيرا إلى أن المؤتمر يساهم في تعزيز التعاون بين دول المنطقة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، إن بايدن، أوضح أن «العراق شريك لنا نلتزم بتعزيز علاقاتنا معه ونسعى معًا لتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وأضاف بايدن، أن «العراق مارس قيادة تاريخية لخفض حدة التوترات وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أنه «يجب أن تكون الدبلوماسية الأداة الأولى لسياستنا الخارجية ونحن ممتنون لوجود شركاء يشاركوننا هذه الرؤية».

الرئيس الأمريكي: سنواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وفقا لإطار اتفاق الحوار الاستراتيجي

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا، إنه عند اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المكتب البيضاوي الشهر الماضي، ناقش دور العراق المهم في المنطقة والجهود الكبيرة التي تقودها حكومة العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان العراق، لتحسين وتعزيز العلاقات بين العراق وجيرانها.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وفقا لإطار اتفاق الحوار الاستراتيجي.

وشهد العراق، أمس السبت، حدثا تاريخيا باستضافة عدد من قادة ومسؤولي الدول المجاورة، في مؤتمر للشراكة وحل الأزمات والتعاون ضد الإرهاب من أجل تأمين المنطقة وحماية استقرارها، فيما رحب البيان الختامي للمؤتمر، بالجهود الدبلوماسية العراقية الحثيثة للوصول إلى أرضية مشتركة مع المحيطين الإقليمي والدولي، في سبيل تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية وترسيخ التفاهمات على أساس المصالح المشتركة.

وأقر المشاركون، بأن المنطقة تواجة تحديات مشتركة تقتضي تعامل دول الإقليم معها على أساس التعاون المشترك والمصالح المتبادلة، ووفقا لمبادىء حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة الوطنية، كما شدد المشاركون على ضرورة استمرار التعاون في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من خلال تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بشأن آليات التطعيم، ودعم القطاعات الصحية.