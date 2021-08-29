قصة مسجل خطر.. هرب من السجن واستخرج لنفسه شهادة وفاة وانتحل صفة شقيقه

لجأ مسجل خطر يدعى «م. ع»، 47 سنة، إلى حيلة غريبة، تمكن خلالها من الهروب من سجن الفيوم عام 2011، في ظل الأحداث الجارية آنذاك، واختفى عن عيون الشرطة لأكثر من 10 سنوات كاملة، وانتحل بيانات شقيقه طيلة تلك الفترة.

المتهم هرب من سجن الفيوم في أحداث يناير

وكشفت التحريات أن المتهم استغل أحداث 25 يناير من عام 2011، ونجح في الهروب من سجن الفيوم العمومي، وعقب ذلك زور بطاقة رقم قومي، منتحلا صفة وبيانات شقيقه، واستخدمها في كل تحركته، وارتكب 23 جريمة سطو وسرقة.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، بمنطقة الأزبكية، بأنه انتحل صفة شقيقه، واستخرج لنفسه شهادة وفاة، وعاش متنقلا بين القاهرة والقليوبية، طوال 10 سنوات كاملة، نفذ خلالها أكثر من 23 جريمة سرقة، منها عدد من السيارات.

التحريات: المتهم سائق وهارب من 23 قضية

وتبين أن المتهم يعمل سائق، مقيم بالقليوبية، له محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء «مُستأجر شقة»، مستخدما بطاقة الرقم القومي الخاصة بشقيقه، وسبق اتهامه في 23 قضية، وهارب من سجن الفيوم، خلال أحداث يناير 2011، على ذمة التنفيذ عليه في قضيتي «سرقة»، بإجمالي حبس أكثر من 9 سنوات، وبحوزته 2 بطاقة رقم قومي باسمه «مُثبت بهما إقامتين مختلفتين».

قضية جديدة

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال اسم شقيقه خشية ضبطه، وأنه ارتكب تلك الجرائم بدون علم شقيقه، وتبين أن الأخير لم يكن يعرف أنه يتحرك ببطاقته.

وأحيل المتهم للنيابة التي باشرت التحقيق، واستوفت إجراءات حبسه، وحرر محضرا جديدا بتهمة انتحال صفة شخص آخر، وأصدرت قرارا صباح اليوم، بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.