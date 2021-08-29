تصل لـ44.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء (صور)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم ستشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد وسرعان ما تعاود الحرارة انخفاضها الطفيف يوم الإثنين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والمحافظات

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر المختلفة، على النحو التالي:

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 36 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 38 26

دمنهور 36 26

بلطيم 33 25

مطروح 32 22

السلوم 32 24

سيوة 40 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 38 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 22

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 39 25

بني سويف 39 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 23

سوهاج 40 24

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 41 27

أبو رماد 41 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27

تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، مشيرة لنشاط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل من الإحساس بنسبة الرطوبة خصوصا فترات الليل.