الأرصاد توضح حقيقة بدء فصل الشتاء في سبتمبر

علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، على ما يتم تداوله بشأن حدوث تغييرات كبيرة في الطقس خلال شهر سبتمبر وقدوم الشتاء مبكرا، قائلا درجات الحرارة في شهر سبتمبر ستكون وفقا للمعدلات الطبيعية، «في الطبيعي بتاع سبتمبر مفيش شتاء بدري ولا حاجة، فالشتاء يبدأ 21 ديسمبر».

بداية موسم الأمطار في سبتمبر

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية لطفي، اليوم السبت، أن درجات الحرارة في شهر الخريف تكون معتدلة بشكل كبير وتسجل فيه أفضل درجات الحرارة على مدار السنة، «منقدرش نقول إن الشتا جي بدري، ولكن بداية موسم الأمطار والاعتدال في درجات الحرارة تكون في سبتمبر».

سبتمبر شهر متقلب ما بين أجواء الصيف والشتاء

وأشار إلى أن سبتمبر شهر انتقالي ما بين الصيف والشتاء لذلك سنجد بعض الأيام تشهد أجواء تشابه فصل الصيف ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ما يحدث رطوبة في الطبقات القريبة من سطح الأرض ما تؤدي لارتفاع نسبة الرطوبة، وأيام أخرى يتكون منخفض جوي ما تؤدي لارتفاع كميات الرطوبة لطبقات الجو العليا ما تؤدي لتكوين السحب وسقوط أمطار وتقلل نسب الرطوبة على سطح الأرض.

الصيف لن يمتد لفترة طويلة

وتابع: «مفيش حاجة جايه بدري ولا نقول الصيف لسه ممتد فترة طويلة، إن شاء الله الجو في شهر سبتمبر طبيعي وتكون درجات الحرارة فيه حول المعدلات الطبيعية في معظم الأيام، ويكون موسم سقوط الأمطار على المناطق الشمالية من البلاد».

ولفت أن درجات الحرارة في المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط سجلت الأيام الماضية ما بين 29 و31 درجة.