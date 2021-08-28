«الأرصاد» تحذر سكان 4 محافظات من التعرض لأشعة الشمس: الحرارة تصل لـ45

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، سكان 4 محافظات في الصعيد من التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة هناك، قائلا إن درجات الحرارة حاليا في محافظات قنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد تتراوح ما بين 44 و45 درجة مئوية في الظل، وهذا طبيعي في مثل هذا الوقت من العام، مشددا على أنه لابد من الحذر الشديد من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

ارتفاع درجات الحرارة في الصعيد طبيعي في مثل هذا التوقيت

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية لطفي، اليوم، أن النصف الأول من الأسبوع الجاري يشهد ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة من درجة لدرجتين، والأجواء بشكل عام مستقرة بشكل كبير خلال هذه الفترة، معقبا: «دة صيف مصر العادي والطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام».

الطقس يشهد ارتفاعا في الرطوبة

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إلى أن الطقس يشهد ارتفاعا في الرطوبة، وعلى الرغم من أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات، ولكن الارتفاع يتراوح ما بين درجة أو اثنين مقارنة بالأيام الماضية.

انخفاض بالحرارة منتصف الأسبوع المقبل

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية إلى أن الطقس لن يشهد ارتفاعات شديدة كما كان يحدث في مطلع أغسطس الجاري، والتي استمرت فيه درجات الحرارة لمدة أسبوع أكثر من 40 درجة مئوية على القاهرة، حيث سجلت العظمى تحديدا 43 درجة مئوية، لافتا أن النصف الثاني من الأسبوع تنخفض الحرارة بمعدل درجة أو درجتين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 26

بلطيم 33 24

مطروح 31 21

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 33 26

دمياط 33 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 36 25

نخل 37 18

نويبع 40 29

طابا 37 25

كاترين 37 17

الطور 37 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 23

سوهاج 40 24

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 28

إدفو 45 27

أبوسمبل 43 25

الوادي الجديد 42 23

شلاتين 40 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27